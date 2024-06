Série se naposledy přesunula do Edmontonu, ani domácí prostředí ale nakonec Oilers nenakoplo. Florida vstřelila v první třetině branku z hole Reinharta, z počátku druhé třetiny pak odpověděl Foegele, na což ale Panthers odpověděli třemi góly od 30. do 36. minuty, když se trefili Tarasenko, Bennett a Barkov. V poslední části ještě došlo ke snížení Broberga a následné zdramatizování McLeodem, ovšem od té chvíle, přestože zbývalo do konce ještě pět minut, už gól nepadl.



Florida tak vyhrála 4:3 a přidala třetí vítězství ve finálové sérii. Panthers navíc nastříleli v sérii už 11 gólů, zatímco Oilers zvládl pouze čtyři. Navíc se budou muset obejít bez Stechera, který laboruje se zraněným kotníkem, a možná nenastoupí kvůli zranění kyčle ani Kane. Florida je blízko nejrychlejšímu možnému vítězství – 4:0. Zvládne to dnes, nebo se série ještě vrátí a opět přesune?