VIDEO: Pripomenul fatálne zlyhanie Čecha. Kapitán Detroitu bol za hrdinu

"Veríte tomu, čo sme práve videli?" kričal komentátor a jeho kolega smoliara Štefana poriadne skritizoval: "Mal by si sa hanbiť za to, čo si predviedol. Niečo také nepatrí do NHL."

Stars napokon zápas aj tak vyhrali. Štefan si zo svojho zaváhania nerobil ťažkú hlavu.

„Nie je to tak, že by som minul bránu. Bol tam zlý ľad, no keďže som mal kopec času, chcel som to doviezť až do brány.

A keď som si prehodil hokejku na bekhend, puk mi ju preskočil. Veľa som s tým robiť nemohol. Podstatné je, že sme vyhrali.“

VIDEO: Patrik Štefan netrafil prázdnu bránu