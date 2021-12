Larkin pri prvom hetriku myslel na babku: Za gól mi dávala päť dolárov

DETROIT. Dva góly v jednom zápase dal predtým tri razy, no doraziť do siete posledný nedokázal. Až v sobotu proti New Jersey.

Devils vo vzájomnom stretnutí pochoval kapitán Detroitu Red Wings. Dylan Larkin režíroval víťazstvo 5:2 hetrikom.

Prvý presný zásah strelil v šestnástej minúte po zvláštnom odraze a otvoril ním skóre. Zvyšné dva góly pridal v 32. a 36. minúte.

"Dobrý pocit, taký som ešte nezažil," hovoril útočník po zápase. "Myslím na svoju babku. Vždy mi za gól dávala päť dolárov a čakala, kedy konečne strelím hetrik. Vravel som jej, že to nie je také jednoduché."