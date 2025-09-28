VIDEO: Slovenská spolupráca v St. Louis. Dvorský skóroval po prihrávke Pekarčíka

NEW YORK. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský skóroval v noci na nedeľu v prípravnom zápase zámorskej NHL, v ktorom jeho St. Louis prehralo s Chicagom 2:4.
Pri jeho góle mu asistoval krajan Juraj Pekarčík. Za hostí nastúpil ďalší Slovák Martin Mišiak.
VIDEO: Gól Dvorského
Do prípravy zasiahol prvýkrát aj obranca Erik Černák, ktorý sa tešil z výhry Tampy Bay nad Nashvillom (4:1).
Pri prehre Calgary 2:4 s Winnipegom boli obaja slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek.
NHL - prípravné zápasy:
Winnipeg Jets - Calgary Flames 4:2
Góly: 6. Duehr (Pionk), 13. Čibrikov (Yager, Samberg), 18. Ford (Anderson-Dolan, Morrissey), 32. Pionk (Nyquist, Čibrikov) – 14. Parekh (Frost, Kerins), 46. Gridin (Pachal, Frost)
Colorado Avalanche - Dallas Stars 4:1
Góly: 31. Brindley (Ivan, Kiviranta), 44. Lehkonen (MacKinnon, Burns), 48. Bardakov (Lehkonen), 59. Nielsen – 40. Stranges (Koljačonok, Becker)
Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 4:1
Góly: 26. Crosby (Hayes, Letang), 40. Rakel (Crosby, Karlsson), 49. Koivunen, 58. Rakell (Rust, Crosby) – 17. Belluz (Činachov, Ceulemans)
St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 2:4
Góly: 6. Dvorský (Pekarčík, Fowler), 21. Schenn (Neighbours, Parayko) – 51. Toninato (Murphy, Lafferty), 52. Hayes (Toninato, Crevier), 57. Moore, 60. Dickinson (Mastro)
Tampa Bay Lightning - Nashville Predators 4:1
Góly: 15. Raddysh (Allard, Sabourin), 25. Chaffee (Cirelli, Hagel), 58. Hagel (Goncalves, Raddysh), 60. Goncalves (Cirelli) – 32. Wiesblatt (Svečkov, Bunting)
Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 2:4
Góly: 33. Tavares, 57. Nylander (Tavares, Rielly) – 12. Newhook (Carrier, Bolduc), 30. Kidney (Farell, Blais), 37. Hutson (Blais, Newhook), 50. Farell (Belzile)
Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 3:5
Góly: 4. Ceci (Moverare, Wright), 19. Ward (Greentree, Burroughs), 41. Moore – 11. Minťukov (Poehling, Colangelo), 27. Gaucher (Moore, SIdorov), 54. Hinds (Sidorov, Luneau), 60. Phillips (Zellweger, Sennecke), 60. Myatovic (Gaucher, Moore)