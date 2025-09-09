Zarobí viac ako 50 miliónov dolárov. Calgary si poistilo vychádzajúcu hviezdu

TASR|9. sep 2025 o 16:43
V 53 stretnutiach základnej časti priviedol Flames k 29 víťazstvám.

CALGARY. Americký hokejový brankár Dustin Wolf sa dohodol s klubom NHL Calgary Flames na predĺžení spolupráce.

Nová sedemročná zmluva, ktorá začne platiť od sezóny 2026/2027, mu celkovo vynesie 52,5 milióna dolárov.

Ročne tak bude v priemere zarábať 7,5 milióna USD. Informáciu priniesol oficiálny web kanadského klubu.

Dvadsaťštyriročný brankár si platovo výrazne polepší, v nadchádzajúcej sezóne mu bude plynúť ešte dvojročný kontrakt s priemerným ročným zárobkom 850.000 dolárov.

Wolf má za sebou prvú kompletnú profiligovú sezónu, v ktorej sa chopil postu brankárskej jednotky „plameňov“.

V 53 stretnutiach základnej časti priviedol Flames k 29 víťazstvám, najviac spomedzi ligových brankárov - nováčikov.

Dosiahol pritom úspešnosť zásahov 91 percent a priemer 2,64 inkasovaného gólu na zápas.

Nováčikov viedol aj v počte úspešných zákrokov (1409) a vychytaných čistých kont (3), v hlasovaní o Calder Trophy skončil na druhom mieste za obrancom Montrealu Laneom Hutsonom.

Wolfa v minulosti dvakrát vyhlásili za najlepšieho brankára zámorskej AHL (2021/22, 2022/23), v sezóne 2022/23 získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča súťaže.

Úspechy zažil už aj na medzinárodnej scéne, s tímom USA vybojoval zlato na juniorských MS 2021.

V Calgary je jeho spoluhráčom aj slovenský útočník Martin Pospíšil, ktorý na konci júla takisto podpísal novú zmluvu s Flames, o stabilné miesto v prvom tíme bojuje Samuel Honzek.

