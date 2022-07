Legendárny Duncan Keith oficiálne ukončil kariéru

EDMONTON. Zmluvu, do ktorej konca mu zostával už len rok, nedokončí. Kanadský hokejista Duncan Keith oficiálne skončil kariéru. Jeho poslednou zastávkou bol Edmonton Oilers.

Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára s Chicagom Blackhawks sa po rokoch aktívneho hokeja rozhodol zavesiť korčule na klinec a tráviť viac času s rodinou.

"Keď sa dostanete do určitého veku, hodnotíte, ako sa cíti vaše telo. V posledných rokoch nastala zmena. Hokej stále milujem, ale ako človek starne...

Viac a viac sa zaoberám myšlienkou tráviť čas so svojím synom a pomáhať bratovi s trénovaním našich detí. Nikdy to nie je ľahké rozhodnutie. Jedna moja časť vie, že by som ešte mohol hrať. No práve s týmto vedomím odchádzam rád," uviedol 39-ročný obranca pre portál nhl.com.