Dukla pokračuje v prestavbe útoku, novou posilou je skúsený Kanaďan

TRENČÍN. Hokejový klub HK Dukla Trenčín oznámil zmeny v ofenzíve. Do tímu prichádza kanadský útočník Jaedon Descheneau, naopak, dres „vojakov“ už nebude obliekať Ville Leskinen. O zmenách informoval klub na sociálnych sieťach.
„S Villem došlo k ukončeniu spolupráce po vzájomnej debate s ním aj s trénermi. Ďakujeme mu za jeho pôsobenie v našom klube a prajeme mu veľa šťastia v ďalších krokoch,“ uviedol športový manažér Mário Bližňák.
Podľa jeho slov Dukla pokračuje v posilňovaní útoku: „Jaedon je dynamický typ hráča s výborným korčuľovaním a kvalitnou prácou s hokejkou, čo ukázal aj v minuloročnom play-off, keď v Nitre patril medzi kľúčových útočníkov.
Okrem iného má skúsenosti z top európskych líg – Švajčiarska, nemeckej DEL či najvyššej švédskej súťaže.“
Descheneau by mal do Trenčína pricestovať už v stredu a vo štvrtok sa zapojiť do tréningu s tímom.