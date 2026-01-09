Trenčín podpísal hráča z ruskej KHL. Do tímu prichádza český útočník

Je bývalý juniorský reprezentant a odchovanec Sparty Praha.

Hokejový klub Dukla Trenčín angažoval českého útočníka Ostapa Safina, ktorý predtým pôsobil v KHL.

Naopak, tím opustil lotyšský útočník Raimonds Vitolinš. Klub o tom informoval v piatok na sociálnej sieti.

Dvadsaťšesťročný Safin je bývalý juniorský reprezentant a odchovanec Sparty Praha. Predošlé dva ročníky strávil v KHL, kde pôsobil aj v aktuálnej sezóne, v ktorej ale zatiaľ odohral len 6 zápasov bez zisku kanadského bodu.

Štyrikrát nastúpil za Admiral Vladivostok a v dvoch dueloch sa predstavil v drese Šanghaj Dragons. Vitolinš odohral za Trenčín v tejto sezóne 27 zápasov, v ktorých nazbieral 11 bodov (2+9).

„Po zranení Filipa Ahla potrebujeme do útoku viac sily a energie. Ostap má výborné fyzické parametre a svoju výšku 196 cm vie veľmi dobre využiť.

Zároveň je dobrým korčuliarom so solídnou strelou. Je to skôr priamočiary hráč, ktorý aj pri vyššom tempe zvláda prácu s pukom. Som rád, že sme tento prestup dotiahli, keďže bol o neho v rámci našej extraligy ďalší záujem.

Robíme všetko pre to, aby nastúpil už v nedeľu v Žiline, čakáme na potvrdenie jeho transferu. Zároveň ďakujeme Raimondsovi a prajeme mu všetko dobré v ďalšej kariére.

Posledné týždne nás potrápili zranenia a výpadky hráčov kvôli virózam, preto naďalej pracujeme na posilnení. Okrem Ostapa ešte určite počítame s príchodom minimálne jedného hráča,“ uviedol športový manažér Dukly Mário Bližňák.

Trenčín sa v priebežnej tabuľke Tipsport ligy nachádza na 8. priečke. Po troch prehrách za sebou bude v piatok o 18.00 h hostiť rozbehnutú Banskú Bystricu.

