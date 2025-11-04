Žilina ukázala silu aj v slovenskom pohári. Stala sa prvým finalistom

Tréner Vlci Žilina Milan Bartovič. (Autor: TASR)
Dubnici nedovolila streliť ani gól.

JOJ Šport Slovenský pohár - semifinále 

TSS GROUP Dubnica - Vlci Žilina 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Góly: 15. Djakov (Holenda, Galamboš), 27. Galamboš, 40. Chicoine (Juščák, Dej), 44. Kosmachuk, 59. Gachulinec (Djakov, Kosmachuk)

Rozhodcovia: Rojík, Lesay – Staššák, Moravčík, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 637 divákov.

Dubnica: Boľo - Pangelov, Szabo, Chatrnúch, Jaroška, Nahálka, Fülöp, Beráts – Legalin, Švec, Tybor – Pobežal, Beňačka, Lachkovič – Sabadka, Vaňo, Feranec – Balko, Ružek, Janík

Žilina: Rychlík - Rajnoha, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Djakov, Holenda, Kubala – Urdák, Baláž, Kolenič – Mucha, Šmída, Kosmachuk – Rojko, Dej, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš

DUBNICA. Hokejisti Žiliny sa stali prvými finalistami JOJ Šport Slovenského pohára. V utorkovom semifinále zvíťazili na ľade Dubnice hladko 5:0.

V súboji o víťaznú trofej sa stretnú s úspešnejším z dvojice TEBS Bratislava - HC 19 Humenné, ich semifinálový duel je na programe v nedeľu 9. novembra.

