Žilina ukázala silu aj v slovenskom pohári. Stala sa prvým finalistom

JOJ Šport Slovenský pohár - semifinále
TSS GROUP Dubnica - Vlci Žilina 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Góly: 15. Djakov (Holenda, Galamboš), 27. Galamboš, 40. Chicoine (Juščák, Dej), 44. Kosmachuk, 59. Gachulinec (Djakov, Kosmachuk)
Rozhodcovia: Rojík, Lesay – Staššák, Moravčík, vylúčení: 2:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 637 divákov.
Dubnica: Boľo - Pangelov, Szabo, Chatrnúch, Jaroška, Nahálka, Fülöp, Beráts – Legalin, Švec, Tybor – Pobežal, Beňačka, Lachkovič – Sabadka, Vaňo, Feranec – Balko, Ružek, Janík
Žilina: Rychlík - Rajnoha, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Djakov, Holenda, Kubala – Urdák, Baláž, Kolenič – Mucha, Šmída, Kosmachuk – Rojko, Dej, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš
DUBNICA. Hokejisti Žiliny sa stali prvými finalistami JOJ Šport Slovenského pohára. V utorkovom semifinále zvíťazili na ľade Dubnice hladko 5:0.
V súboji o víťaznú trofej sa stretnú s úspešnejším z dvojice TEBS Bratislava - HC 19 Humenné, ich semifinálový duel je na programe v nedeľu 9. novembra.