Osemnástka prehrala desiatykrát v rade. Debakel schytala aj od Dubnice

Hokejisti HK Spartak Dubnica
Hokejisti HK Spartak Dubnica (Autor: Facebook/HK Spartak Dubnica)
TASR|20. nov 2025 o 14:29
Tomáš Boľo si pripísal čisté konto.

Tipos SHL - vložený zápas 54. kola

TSS GROUP Dubnica - JOJ ŠPORT Slovensko 18 7:0 (1:0, 2:0, 4:0)

Góly: 4. Legalin (Tybor, Hovorka), 22. Beňačka (Janík, Ružek), 27. Tybor (Chatrnúch, Hovorka), 42. Legalin (Pobežal, Chatrnúch), 44. Feranec (Legalin, Beňačka), 55. Lachkovič (Pobežal, Chatrnúch), 56. Tybor (Nahalka)

Rozhodcovia: Valach, Čahoj - Bezák, Moravčík, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0

Diváci: 1251

Dubnica: Boľo – Pangelov-Juldašev, Hovorka, Nahalka, Chatrnúch, Bečár, Szabo, Jaroška – Legalin, Švec, Tybor – Pobežal, Ďuriš, Lachkovič – Sabadka, Vaňo, Feranec – Ružek, Beňačka, Janík

Slovensko „18“: Husár – Požgay, Tóth, Dedík, Stančík, Šuranyi, Hazucha, Syrný – Ondrejčák, Karšay, Macák – Obušek, Friedl, Brath – Pisarčík, Repka, Kopačka – Somík, Rajnoha, Vrtiel

DUBNICA. Hokejisti TSS Group Dubnica zvíťazili vo vloženom zápase 54. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL) nad slovenskou „osemnástkou“ hladko 7:0.

Pre domácich to bola druhá výhra za sebou, naopak hostia zaznamenali desiatu prehru v rade v druhej najvyššej súťaži a stále čakajú na premiérový úspech.

