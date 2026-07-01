Dvojciferný počet Slovákov prešlo draftom. Najužitočnejší hráč MS bol blízko prvého miesta

Spolu až 12 slovenských hokejistov prešlo tohtoročným doplnkovým draftom Kanadskej hokejová liga (CHL).
Aktuálne 35. ročník dopadol dobre pre 114 hráčov z 13 krajín, vrátane 71 útočníkov, 32 obrancov a 11 brankárov.
Celkovo malo 61 klubov po tri výbery, k dispozícii teda bolo 183 výberov a mohli získať hráčov mimo Severnej Ameriky.
Zo Slovákov bol najvyššie Timothy Kazda na štvrtej pozícii, v elitnej desiatke bol aj Jakub Floriš na deviatom mieste.
Na úplnom vrchole bol talentovaný Čech Matyáš Michálek, tretí bol jeho krajan Dominick Radim Byrtus. Druhú priečku obsadil Rakúšan Paul Sintschnig.
Premiérovo si kluby mohli v úvodnom kole vybrať aj 16-ročných hokejistov, tímy siahli v 1. kole po oktete takých hráčov.
Michálek sa stal najmladším hráčom draftovaným na najvyššej pozícii, má len 16 rokov. Podľa aktualizovaných pravidiel sa v ktoromkoľvek kole mohli zúčastniť aj 20-roční hráči.
Opäť sa ukázala dôležitosť draftu CHL. V troch kolách bolo vybraných celkovo 19 hráčov, ktorí už prešli draftom profiligy NHL, trinástku hráčov si tímy vybrali minulý týždeň.
Rusko ovládlo tabuľku krajín s najväčším počtom výberov športovcov z tejto krajiny. Nasledovalo Česko a Fínsko.
Klub Guelph Storm z celkovej štvrtej pozície ukázal na slovenského útočníka Kazdu, 17-ročného rodáka z Ilavy, ktorý je oprávnený zúčastniť sa draftu NHL 2027.
Sezónu 2025/2026 strávil v tíme Chicago Steel v USHL, kde v 59 zápasoch zaznamenal 41 bodov (22 gólov a 19 asistencií).
Na medzinárodnej úrovni reprezentoval Slovensko na úspešných MS do 18 rokov, kde v siedmich zápasoch zaznamenal 12 bodov (6 gólov aj 6 asistencií), bol vyhlásený za najužitočnejšieho hráča turnaja a pomohol Slovensku k zisku striebra, čím vyrovnal najlepší výsledok Slovenska v histórii turnaja.
Po ňom nasledoval Floriš (9.), Roderik Černák (22.), Samuel Šramatý (29.), Max Melicherík (30.), Tomáš Selič (43.), Oliver Ozogány (44.), Sebastian Taliga (69.), Oliver Botka (70.), Samuel Hrenák (76.), Samuel Karšay (146.) a Oleksii Kryvonos (154.).
Draft CHL sa koná od roku 1992 a aj vďaka nemu sa talentovaní hokejisti ukázali svetu NHL.
Vyšli odtiaľ známi hráči ako Leon Draisaitl, Zdeno Chára, Marián Hossa, Gabriel Landeskog, Alexander Radulov, Nico Hischier, Nikita Kučerov či dvojica Andrej Svečnikov a Nikolaj Ehlers, ktorá pomohla Caroline Hurricanes k zisku druhého titulu z NHL v histórii klubu.