Američania predstavili trénera na MS. Má za sebou úspechy s juniorským tímom

Hlavným trénerom hokejistov USA bude na MS vo Švajčiarsku (15.- 31. mája) Don Granato. Pre 58-ročného kormidelníka to bude premiéra v tejto funkcii pri reprezentačnom A-mužstve.
Američania vstúpia do turnaja v pozícii obhajcov titulu majstrov sveta. Granato viedol Buffalo Sabres v rokoch 2021 - 2024, predtým strávil dve sezóny ako asistent trénera Chicaga Blackhawks v NHL.
Zároveň aj jednu sezónu ako zástupca hlavného trénera mužského hokejového tímu University of Wisconsin.
Granato bol v minulosti hlavný tréner v Národnom hokejovom rozvojovom programe USA v rokoch 2011 – 2017. Na medzinárodnej scéne trikrát pôsobil ako asistent trénera amerického tímu v rokoch 2022, 2018 (bronzová medaila) a 2014.
Americký tím do 18 rokov doviedol na MS k zisku zlatej (2015) a striebornej (2013) medaily.