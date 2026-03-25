Američania predstavili trénera na MS. Má za sebou úspechy s juniorským tímom

Na archívnej snímke zo 7. marca 2023 v Elmonte tréner Buffala Sabres Don Granato. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. mar 2026 o 19:08
ShareTweet0

Granato viedol Buffalo Sabres v rokoch 2021 až 2024.

Hlavným trénerom hokejistov USA bude na MS vo Švajčiarsku (15.- 31. mája) Don Granato. Pre 58-ročného kormidelníka to bude premiéra v tejto funkcii pri reprezentačnom A-mužstve.

Američania vstúpia do turnaja v pozícii obhajcov titulu majstrov sveta. Granato viedol Buffalo Sabres v rokoch 2021 - 2024, predtým strávil dve sezóny ako asistent trénera Chicaga Blackhawks v NHL.

Zároveň aj jednu sezónu ako zástupca hlavného trénera mužského hokejového tímu University of Wisconsin.

Granato bol v minulosti hlavný tréner v Národnom hokejovom rozvojovom programe USA v rokoch 2011 – 2017. Na medzinárodnej scéne trikrát pôsobil ako asistent trénera amerického tímu v rokoch 2022, 2018 (bronzová medaila) a 2014.

Americký tím do 18 rokov doviedol na MS k zisku zlatej (2015) a striebornej (2013) medaily.

Tabuľka A skupiny

Reprezentácie

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Američania predstavili trénera na MS. Má za sebou úspechy s juniorským tímom