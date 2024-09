Žiaril vo Fínsku, teraz chytá v extralige. Hokej na Slovensku je divoký, vraví Čech

BANSKÁ BYSTRICA, BRATISLAVA. V Česku ho pasovali za veľký brankársky talent. Bol súčasťou reprezentačného tímu na hokejových majstrovstvách sveta v roku 2018, aj na juniorských šampionátoch do 20 a do 18 rokov.

"Mal som zmluvu ešte na rok, no oni so mnou už nepočítali. Vyplatili mi zvyšok platu a po apríli som si začal hľadať prácu," povedal pre Sportnet o odchode z juhočeského mesta.

Do tímu baranov ho chcel tréner Vladimír Országh. "Veľmi sa tešíme, že sa nám podaril tento podpis. Som rád, že to klub dotiahol do konca.

Dominik je jeden z top českých brankárov v extralige a má za sebou výborné sezóny vo Fínsku," povedal pri jeho podpise.