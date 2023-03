Hašek kritizuje postoj IIHF: Nikto vám už neverí. Je mi z toho na vracanie

"Bolo by to riskantné predovšetkým v otázke bezpečnosti hráčov, členov realizačných tímov, organizátorov a fanúšikov," komentoval prezident IIHF. Použil teda podobné slová ako v januári počas MSJ v Kanade.

Tardifov postoj už viackrát kritizoval

Hašek už v minulosti viackrát verejne kritizoval Tardifov postoj. Teraz zdôraznil, že keď zodpovedné osoby z IIHF rozoberajú aktuálne dianie súkromne, tak hovoria úplne inak.

"Medzi štyrmi očami povedia: 'My to vieme, ale to je pre poistku, aby nás Rusi nemohli súdiť. Takto to odporúčajú právnici. Keby sme povedali pravdu, tak sme v zadk*.' Takže radšej IIHF klame ľuďom a my vlastne nevieme, prečo Rusi a Bielorusu necestujú na MS. Veľmi smutné!" pokračoval Hašek na sociálnej sieti.