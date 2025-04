Nemec odohral svoj prvý zápas v play-off, no New Jersey neuspelo. Tampa vysoko prehrala

NEW YORK. New Jersey v zostave so slovenskými hokejistami Šimonom Nemcom a Tomášom Tatarom prehralo v noci na stredu v druhom zápase 1. kola play-off NHL na ľade Caroliny 1:3.

Hurricanes vedú vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie 2:0.

Hráči Tampy Bay s obrancom Erikom Černákom podľahli v úvodnom dueli vyraďovačky doma Floride 2:6.

Nemec odohral vo svojom prvom zápase v play-off NHL 14:12 min. Tatar strávil na ľade 12:10 min.