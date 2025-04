VIDEO: Černák patril k najaktívnejším obrancom, Tampa prehrala na Floride aj druhýkrát

NEW YORK. Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom neuspeli ani v druhom zápase 1. kola play off NHL.

Brankár "panterov" Sergej Bobrovskij mal 19 úspešných zákrokov a pripísal si štvrtý shutout v play off v kariére.

„Máme dobrý tím, všetci pracujú jeden pre druhého. Je to veľké víťazstvo, ale my si oddýchneme a pripravíme sa na ďalší zápas. Je to séria, nie jeden zápas. Teraz si to užijeme, oddýchneme si, zresetujeme sa a pripravíme sa na náš domáci zápas,“ citoval brankára portál nhl.com.

Tampe chýbajú góly Nikitu Kučerova, najproduktívnejšieho hráča celej súťaže po základnej časti. Ruský útočník nedal gól už v 12 zápasoch play off za sebou. V piatkovom stretnutí mal len jednu strelu na bránku a pripísal si jednu mínusku.

Toronto zvíťazilo na ľade Ottawy 3:2 po predĺžení a v sérii vedie už 3:0. O triumfe Maple Leafs rozhodol Simon Benoit. Tento kanadský obranca pritom strelil počas 79 zápasov základnej časti len jediný gól.

„Myslím, že som si to nechal na play off. Nedávam góly často, takže toto je celkom fajn. Ale keď zvíťazíme, tak nezáleží na tom, kto dá gól,“ povedal Benoit.