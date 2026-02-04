VIDEO: Z troch Slovákov oslávil výhru len Černák. Zažiaril štvorbodový Kučerov

Ani jeden z trojice slovenských obrancov sa v noci na stredu nazapísal do kanadského bodovania v zámorskej hokejovej NHL.
Z výhry sa tešil iba Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala Buffalo 4:3 po predĺžení aj zásluhou gólu a troch asistencií Nikitu Kučerova.
Washington s Martinom Fehérvárym prehral vo Philadelphii 2:4 a New Jersey so Šimonom Nemcom doma s Columbusom 0:3.
Tampa zaznamenala štvrté víťazstvo za sebou, keď 15 sekúnd pred koncom predĺženia súboja s Buffalom skóroval Jake Guentzel po prihrávke Kučerova.
VIDEO: Víťazný gól Tampy
Domáci v tretej tretine dvakrát prehrávali, ale 26 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal pri hre bez brankára Darren Raddysh na 3:3.
Kučerov zaznamenal druhý štvorbodový zápas za sebou a svoju bodovú sériu natiahol na deväť stretnutí.
Černák odohral 18:04 min, dvakrát ohrozil brankára hostí Coltena Ellisa a zblokoval tri strely súpera.
„Pre väčšinu ľudí to bol zábavný zápas. My tréneri si všetko rozoberieme, ale oba tímy boli naozaj veľmi dobré a išli do toho naplno. Je pravdepodobne správne, že duel išiel do predĺženia,“ reagoval tréner Tampy Jon Cooper.
Raddysh sa stal šiestym obrancom za uplynulých 25 rokov, ktorý skóroval v piatich dueloch za sebou. Pred ním dokázal na osem stretnutí potiahnuť túto sériu Mike Green v sezóne 2008/09.
Päťkrát po sebe sa strelecky presadili aj Roman Josi (2019/20), Cale Makar (2021/22), Rasmus Dahlin (2022/23), a Jakob Chychrun (2025/26).
Konecny odohral 700. zápas
Washington ukončil svoju trojzápasovú víťaznú šnúru vo Philadelphii, prehre 2:4 nezabránil ani gól a asistencia v podaní Anthonyho Beauvilliera. Flyers sa víťazstva dočkali opäť po štyroch dueloch, dva body zaznamenal Rasmus Ristolainen (1+1).
Útočník Travis Konecny ozdobil svoj 700. zápas v NHL dvoma asistenciami. Fehérváry strávil na ľade 18:54 min, mal plusový bod a dva hity.
„Myslím si, že sme mali viac energie. Hrali sme rýchlo, dostali sme sa do tempa. O tom sme hovorili pred zápasom a vďaka tomu sme hrali lepšie a tvrdšie,“ povedal obranca „letcov“ Travis Sanheim.
Šieste víťazstvo za sebou si pripísal Columbus, ktorý uspel v aréne New Jersey 3:0. Z čistého konta sa tešil lotyšský brankár Elvis Merzlikins, ktorý zneškodnil 24 striel súpera. Všetky tri góly padli až v tretej tretine, o dva z nich sa postaral Mathieu Olivier.
„Držali sme sa nášho plánu. V prvých dvoch tretinách nám súper nedal veľa priestoru. My sme nehrali zle, ale jednoducho nás prevyšovali. Oba tímy boli dobré v defenzíve. Cítili sme sa pohodlne, keď sme hrali takýto a zápas a napokon sa nám to vyplatilo,“ uviedol Olivier.
Nemec trafil žŕdku
Devils prehrali štvrtý z uplynulých piatich stretnutí. Nemec mal minutáž 18:30 s mínusovým bodom, zblokoval tri strely. Bol aj blízko k svojmu deviatemu gólu v sezóne, jeho strela v 14. minúte však skončila na žŕdke.
Seth Jarvis prispel dvoma gólmi k víťazstvu Caroliny nad Ottawou 4:3, domáci bodovali v deviatom zápase v sérii. Hurricanes si v prostrednej časti hry vypracovali dvojgólové vedenie zásluhou 24-ročného krídelníka Jarvisa.
Do prestávky však znížil v presilovej hre Tim Stützle a v 45. minúte vyrovnal takisto v početnej výhode Jake Sanderson. Carolinu dokázal zdvihnúť kapitán Jordan Staal, ktorý strelil víťazný gól v 55. minúte.
„Bol to tesný zápas a stačila jedna malá chyba, ktorú sme využili. Nikolaj Ehlers mi poslal skvelú prihrávku, dostal som sa do dobrého uhla, zatvoril som oči a puk skončil v bránke,“ opísal rozhodujúci moment 37-ročný center.
Hurricanes atakujú čelo tabuľky Východnej konferencie, na 2. mieste majú 76 bodov ako prvá Tampa, ktorá má lepšie skóre a dva zápasy k dobru.
Islanders potiahol trojbodový Horvat
Tromi bodmi (2+1) a víťazným zásahom sa prezentoval Bo Horvat, jeho New York Islanders uspeli v dueli s Pittsburghom 5:4 po predĺžení. Tridsaťročný center sa strelecky presadil prvýkrát v kalendárnom roku 2026.
Najskôr presným zásahom v 19. minúte vyrovnal na priebežných 1:1 a po 52 sekundách predĺženia definitívne naklonil misky váh na stranu svojho tímu.
„Možno to nebol náš najlepší zápas, ale bolo to tvrdo vybojované víťazstvo. Všetci bojovali, pracovali na maximum a rôznymi spôsobmi prispeli k úspechu. Je to skvelý pocit, že sme zvládli takýto duel,“ poznamenal Horvat.
„Ostrovania“ zareagovali pozitívne na predošlé dve prehry proti Washingtonu (1:4) a Nashvillu (3:4). V tabuľke Východnej konferencie im so 67 bodmi patrí 8. miesto, Pittsburgh má o bod viac a je šiesty.
Na strane domácich asistoval pri víťaznom góle 18-ročný obranca Matthew Schaefer. Jednotka minuloročného draftu strelila v závere prvej tretiny aj gól a ôsmym viacbodovým zápasom v kariére Schaefer vyrovnal druhý najvyšší počet takýchto zápasov medzi 18-ročnými obrancami.
Osemkrát pred dovŕšením 19 rokov zaznamenali dva a viac bodov Rasmus Dahlin a Bobby Orr. Rekord drží Phil Housley, ktorý nazbieral minimálne dva body v 13 dueloch počas 18. roku života.
Quenneville s výhrou číslo 999
Toronto v kanadskom súboji vyhralo v Edmontone 5:2, dvakrát sa z gólu tešil Matias Maccelli. Maple Leafs vyhrali tretí raz za sebou, predtým uspeli aj proti ďalším dvom kanadským rivalom Vancouveru Canucks (3:2 pp a sn) a Calgary Flames (4:2).
Duel proti Edmontonu rozhodli „javorové listy“ dvoma gólmi v priebehu 31 sekúnd tretieho dejstva.
Presilovku piatich proti trom využil John Tavares a následne pokračujúcu početnú výhodu o jedného hráča zužitkoval Maccelli. Bobby McMann už len do prázdnej bránky uzavrel na konečných 5:2.
„Videli sme solídny zápas z oboch strán. My sme išli do neho so správnym nastavením mysle, splnili sme to, čo sme chceli a verili sme si až do konca,“ skonštatoval Maccelli.
Anaheim natiahol domácu šnúru na päť víťazných duelov. Ducks zdolali Seattle Kraken 4:2 a ich tréner Joel Quenneville sa radoval z 999. triumfu v NHL v pozícii kouča.
Magickú tisícku môže dosiahnuť už až po olympijskom turnaji v Miláne. „Káčerov“ čaká najbližšie 26. februára na domácom ľade súboj s Edmontonom.
NHL - výsledky (4. február):
New Jersey Devils - Columbus Blue Jackets 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
Góly: 46. Fabbro, 53. Olivier (C. Sillinger, Jenner), 56. Olivier. Brankári: Markström - Merzlikins, strely na bránku: 24:25.
Philadelphia Flyers - Washington Capitals 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Góly: 6. Tippett (Sanheim, Mičkov), 25. Grundström (Deslauriers, Ristolainen), 55. Drysdale (Zegras, Konecny), 60. Ristolainen (Konecny) – 29. Protas (Beauvillier), 43. Beauvillier (Sourdif, T. van Riemsdyk)
Brankári: Vladař - Stevenson, strely na bránku: 22:28
Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Góly: 18. Aho (K. Miller), 33. Jarvis (Svečnikov, Sebastian Aho), 36. Jarvis (Aho), 55. Staal (Ehlers) – 3. Halliday (Spence, Eller), 37. Stützle (Sanderson, Cozens), 45. Sanderson (Batherson, Cozens)
Brankári: Bussi - Reimer, strely na bránku: 18:25.
Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 4:3 pp (1:1, 0:0, 2:2 - 1:0)
Góly: 11. Kučerov (Guentzel), 49. Bjorkstrand (D. Raddysh, Kučerov), 60. D. Raddysh (Kučerov, Hagel), 65. Guentzel (Kučerov, Moser) – 17. Samuelsson, 45. Samuelsson (McLeod, Quinn), 55. Doan (T. Thompson, Dahlin)
Brankári: Vasilevskij - Ellis, strely na bránku: 35:26.
NY Islanders - Pittsburgh Penguins 5:4 pp (2:1, 0:2, 2:1 - 1:0)
Góly: 19. Horvat (Anders Lee), 20. M. Schaefer (Palát, Horvat), 49. Barzal (Pelech), 56. Pulock (Barzal, Holmström), 61. Horvat (Barzal, M. Schaefer) – 13. Mantha (Brazeau), 24. Činachov (Novak, E. Karlsson), 35. Rust (Crosby, Solovjov), 51. Brazeau (Kulak)
Brankári: Sorokin - Skinner, strely na bránku: 23:35
Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Góly: 32. Walman (Samanski, Roslovic), 45. K. Kapanen (Podkolzin, Emberson) – 28. Maccelli (McCabe), 32. Knies (N. Roy), 48. Tavares (Nylander, Knies), 49. Maccelli (Domi, Ekman-Larsson), 58. McMann (Matthews)
Brankári: Ingram - Stolarz, strely na bránku: 36:27
Anaheim Ducks - Seattle Kraken 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Góly: 25. C. Gauthier (LaCombe, Granlund), 40. Trouba (Harkins, Poehling), 41. Killorn (LaCombe, I. Moore), 54. R. Johnston (Harkins) – 56. Eberle (McCann, Dunn), 58. S. Wright (Kartye)
Brankári: Dostál - Grubauer, strely na bránku: 31:28.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: