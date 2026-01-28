Žiar stráca na čelo už len bod. Víťaznú sériu Skalice zastavilo Humenné

28. jan 2026 o 21:17
Žiarčania vyhrali šláger na klzisku Levíc.

Hokejisti Skalice prehrali v stredajšom zápase 38. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy doma s Humenným 1:3.

Pre Záhorákov to bola prvá prehra po predchádzajúcich piatich víťazstvách, na čele tabuľky majú už len bodový náskok pred Žiarom nad Hronom.

Žiarčania totiž zvládli šláger a na klzisku Levíc zvíťazili 5:2. Trnava doma podľahla TEBS Bratislava 3:4 po predĺžení a Topoľčany si hladko poradili s Novými Zámkami 6:1.

Zvíťazila aj Dubnica, domácu Detvu zdolala 4:3 po predĺžení.

38. kolo Tipos SHL:

HK Skalica - HC 19 Humenné 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Góly: 28. Jurák (Barcík, Kubíček) – 11. Vaško (Žitný), 20. Šachvorostov (Linet, Pavúk), 60. Vaško (Linet)

HK Gladiators Trnava - HC BIT markets TEBS Bratislava 3:4 pp (1:1, 2:2, 0:0 - 0:1)

Góly: 20. Hasčák (Škultéty), 25. Hanula (Achberger, Gellen), 27. Jamrich (Haščák, Haborák) – 9. Kubka (Buc, Preisinger), 29. Kupka (Fatul, Karaffa), 40. Včelka (Hamráček, Buc), 64. Karaffa (z trestného strieľania)

HK Detva - TSS GROUP Dubnica 3:4 pp a sn (1:1, 0:2, 2:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 6. Hajnik (Štec), 46. Stahoň, 58. Danielčák – 9. Švec (Tybor, Hovorka), 27. Tybor (Ďuriš, Hovorka), 33. Legalin (Tybor, Pangelov-Juldašev), rozh. nájazd Ďuriš

HK TAM Levice - HK Žiar nad Hronom 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Góly: 7. Sobotka (Hlinka, Tužinský), 56. Valent – 13. Suľovský (Fecko), 17. Ďaloga (Suľovský, Dosek), 36. Ďaloga (Faith, Fecko), 57. Jakubík (Jakúbek, Lopušan), 59. Jakúbek (Jakubík)

HC MUŠLA Topoľčany - HC Nové Zámky 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)

Góly: 6. Pšenko (Štefanka, Matej), 7. Bečka (Lušňák, Ožvald), 8. Bečka (Ožvald, Janča), 24. Ožvald (Janča, Lušňák), 40. Janča (Lušňák, Štefanka), 49. Ružek (Hurtaj) – 6. Paul (White, Ondrušek)

Slovenská hokejová liga

    dnes 21:17
