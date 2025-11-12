Slováci režírovali triumf Liberca. Gólmi prispeli Faško-Rudáš aj Petrovský

PRAHA. Slovenský hokejista Martin Faško-Rudáš prispel v stredu gólom i asistenciou k víťazstvu Liberca v predohrávke 24. kola českej extraligy nad Olomoucom 4:2.
Jeden presný zásah domácich pridal jeho krajan Servác Petrovský.
Bílí Tygři ukončili šnúru troch prehier a poskočili na 8. miesto tabuľky.
Česká extraliga - 12. november:
predohrávka 23. kola:
HC Vítkovice Ridera – Motor České Budějovice 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Góly: 34. Abdul, 48. Kalus, 51. Yetman, 60. Hauser – 22. Ordoš, 40. Ordoš
predohrávka 24. kola:
Bílí Tygři Liberec – HC Olomouc 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Góly: 1. Filippi (FAŠKO-RUDÁŠ), 8. FAŠKO-RUDÁŠ, 39. PETROVSKÝ, 53. Lenc – 17. Krastenbergs, 18. Fridrich