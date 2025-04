NHL prišila o ďalšiu osobnosť. Zomrel dlhoročný manažér, získal jeden Stanley Cup

Ako generálny manažér Pittsburghu Penguins získal v roku 2009 Stanleyho pohár. Päť rokov pôsobil v tejto funkcii aj v New Jersey Devils.

NEW YORK. Vo veku 62 rokov zomrel dlhoročný manažér zámorských hokejových klubov Ray Shero.

Sústrasť vyjadril aj komisár NHL Gary Bettman: „Úsmev a osobnosť Raya Shera rozžiarili každú izbu, do ktorej vošiel, a rozjasnili deň každého, koho stretol. V celom hokeji bol široko rešpektovaný pre jeho bystrosť v budovaní tímu a zmysel pre talent.

Bol ešte milovanejší za to, ako sa správal ku všetkým, ktorí mali to šťastie, že ho poznali... Bolo jasné, že miluje to, čo robí, a vždy som žasol nad jeho nákazlivým nadšením.“