Crosbyho miľník išiel bokom. Divák spadol z tribúny, je v kritickom stave

PITTSBURGH. V nočnom zápase zámorskej hokejovej NHL medzi Pittsburghom a St. Louis (6:3) došlo k nepríjemnému momentu, keď v úvode prvej tretiny spadol fanúšik z hornej tribúny haly.
Následne ho previezli do nemocnice. Kapitán domáceho tímu Sidney Crosby sa vďaka trom kanadským bodom dostal na métu 1700 bodov, no po stretnutí odklonil pozornosť od svojho míľnika a upriamil ju na zraneného diváka.
K incidentu došlo po tom, čo Anthony Mantha zvýšil náskok Pittsburghu na 2:0. Jeden z divákov spadol z hornej tribúny, následne narazil do ďalšieho na úrovni VIP boxov a jeho pád sa zastavil až približne v 25. rade nad striedačkou domáceho tímu.
Podľa svedkov ho do nemocnice previezli v bezvedomí. Záchranári ošetrili muža, ktorého meno nezverejnili, a previezli ho do nemocnice Mercy Hospital. Tá sa nachádza niekoľko blokov od arény.
Miestna polícia pre denník Pittsburgh Post-Gazette uviedla, že muž je v kritickom stave. Crosby uviedol, že tím sa o incidente dozvedel až po zápase.
„Nezdá sa mi správne hovoriť o mojich bodoch, keď počujete niečo také. Je zrejmé, že naše myšlienky a modlitby sú s touto osobou a jej rodinou. Dúfajme, že bude v poriadku,“ povedal Crosby.
V podobnom duchu sa vyjadril aj tréner „tučniakov“ Dan Muse: „Všetci sem chodíme kvôli športu a zápasu a keď počujete niečo také, všetko ostatné odložíte bokom.“
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: