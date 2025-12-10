Bol jedným z pätice obvinených hráčov. Zahrá si s Pekarčíkom na farme

Dillon Dube v drese Calgary Flames. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. dec 2025 o 18:17
V sezónach 2018-2024 pôsobil v Calgary Flames.

Americký hokejový klub St. Louis Blues sa dohodol na zmluve s Dillonom Dubem. Ide o posledného z pätice kanadských hokejistov, ktorí boli obvinení zo sexuálneho násilia z roku 2018 a boli v tejto sezóne bez zmluvy.

Dube bude hrať v Springfielde Thunderbirds v American Hockey League, kde pôsobí aj slovenský útočník Juraj Pekarčík. Dohodu s 27-ročným hráčom oznámil generálny manažér Doug Armstrong.

Dubea a jeho bývalých spoluhráčov z reprezentácie Michaela McLeoda, Alexa Formentona, Cala Footea a brankára Cartera Harta v Londýne v Ontáriu uznali za nevinných po tom, čo ich obvinili v súvislosti s incidentom, ktorý sa stal pred siedmimi rokmi.

Foote a Hart pôsobia v Chicagu Wolves v AHL, Formenton hrá vo Švajčiarsku a McLeod v ruskej KHL.

Dube odohral v minulej sezóne 42 zápasov za Dinamo Minsk v KHL. V sezónach 2018-2024 pôsobil v Calgary Flames.

    dnes 18:17
