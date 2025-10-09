ONLINE: Detroit Red Wings - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

DETROIT. Hokejisti Detroitu Red Wings a Montrealu Canadiens dnes v noci hrajú zápas novej sezóny NHL.
V zostave Montrealu by nemal chýbať ani slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Detroit Red Wings - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, základná časť, Juraj Slafkovský, výsledok, piatok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
10.10.2025 o 01:00
Detroit
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL medzi Detroitom Red Wings a Montrealom Canadiens.
Detroit zakončil tohtoročnú prípravu s troma víťazstvami, keď si poradil s Torontom 6:5 po predĺžení a 3:1, rovnakým výsledkom uspel aj proti Chicagu. V drese domácich zaujal počas prípravy nórsky útočník Brandsegg-Nygard, ktorý si tak vybojoval miesto v prvom tíme.
Montreal sa naopak tešil z pomerne vydarenej prípravy, keď uspel v štyroch zápasoch proti Pittsburghu, Philadelphii, Torontu a Ottawe. Základnú časť však včera odštartoval prehrou 2:5 s Torontom. V zostave Canadiens nebude chýbať ani slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorý nastúpi v elitnom útoku. Spoločnosť mu budú robiť už tradične Nick Suzuki a Cole Caufield.
Posledné vzájomné zápasy na ľade Red Wings:
Detroit Red Wings 4-2 Montreal Canadiens
Detroit Red Wings 3-4 Montreal Canadiens
Detroit Red Wings 5-4pp Montreal Canadiens
Detroit Red Wings 2-3pp Montreal Canadiens
Detroit Red Wings 2-3sn Montreal Canadiens
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
