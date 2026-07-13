Odchovanec Trenčína zamieril do ďalšej Dukly. Prišiel z Banskej Bystrice

Hokejový klub HK Dukla Michalovce vystužil svoju defenzívu o skúseného Dávida Stránského.
Tridsaťročný obranca nastupoval väčšinu kariéry v Česku, naposledy v Tipsport lige obliekal dres Banskej Bystrice. Informovala o tom facebooková stránka michalovského klubu.
Rodák z Trenčína a odchovanec „vojakov“ sa po pôsobení v mládežníckych kategóriách Třinca usadil vo Frýdku-Místku, následne sa stal jednou z opôr Znojma.
V drese „orlov“ pôsobil od sezóny 2020/2021 a vyskúšal si aj nadnárodnú ICE Hockey League.
Počas sezóny 2023/24 sa vrátil na Slovensko, hral za Zvolen a Banskú Bystricu. V uplynulom ročníku si v drese „baranov“ pripísal štyri body (2+2) v 33 zápasoch základnej časti a jednu asistenciu v siedmich vystúpeniach vo vyraďovacej fáze.