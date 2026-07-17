Spišiaci si udržali svojho odchovanca. Liptáci získali ďalšieho Kanaďana

Súčasťou hokejistov HK Spišská Nová Ves bude aj v novej sezóne obranca Martin Belluš. Účastník najvyššej slovenskej súťaže o tom informoval prostredníctvom sociálnych sietí.
Rodák zo Spiša bude pôsobiť druhú sezónu za sebou v materskom klube. Tridsaťštyriročný Belluš v predchádzajúcom ročníku odohral 29 zápasov, v ktorých nazbieral 4 body za gól a tri asistencie. Sezóna sa však pre neho predčasne skončila 6. februára pre zranenie ruky.
„Sme veľmi radi, že sme sa dohodli na spolupráci s „Belďom" na nasledujúcu sezónu. Je to náš odchovanec a vždy nás teší, ak je v mužstve čo najviac domácich hráčov.
Myslím si, že je to dobré pre celú hokejovú komunitu aj celé mesto, keď fanúšikovia môžu vidieť chalanov z vlastnej liahne, ktorí si jeho podpis doslova vypýtali. Verím, že nám svojimi skúsenosťami, mentoringom a líderskou pozíciou v kabíne pomôže s rozvojom najmä mladších hráčov.
Taktiež verím, že bude akýmsi prvkom medzi trénermi a kabínou. Prajem mu všetko dobré, nech je zdravý počas celej sezóny a zároveň mu ďakujem, že sa rozhodol zotrvať v našom drese aj napriek iným ponukám," povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.
Kanadský hokejista Ryan Chyzowski sa stal novou posilou HK 32 Liptovský Mikuláš. Dvadsaťšesťročný ľavák môže nastupovať na krídle aj na poste centra a na Liptov prichádza z tímu Rapid City Rush pôsobiaceho v zámorskej ECHL. Informoval o tom klub na sociálnych sieťach.
Chyzowski odohral v uplynulej sezóne za Rapid City Rush 65 zápasov, v ktorých strelil 30 gólov a nazbieral 53 bodov.
V ECHL má na konte celkovo 178 stretnutí so ziskom 149 bodov (76+73). Počas kariéry absolvoval aj 73 zápasov v AHL v dresoch Toronto Marlies, Manitoba Moose a Calgary Wranglers.
Výraznú stopu zanechal aj v juniorskej WHL, kde za Medicine Hat Tigers odohral 280 zápasov so ziskom 217 bodov. V klube bol kapitánom a získal ocenenia pre najužitočnejšieho i najpracovitejšieho hráča tímu.