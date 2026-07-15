Slovan predĺžil zmluvu s trénerom o tri roky. Kanaďan zostáva na lavičke do roku 2029

Hokejový klub Slovan Bratislava sa ešte pred začiatkom sezóny 2026/27 dohodol na pokračovaní spolupráce s kanadským trénerom Bradom Tapperom, ktorý podpísal novú trojročnú zmluvu do konca sezóny 2028/29.
„Brad počas svojho pôsobenia potvrdil nielen odborné kvality, ale aj schopnosť budovať silnú tímovú kultúru, rozvíjať hráčov a vytvárať prostredie, v ktorom môže mužstvo dlhodobo napredovať.
Našou ambíciou je budovať stabilný a moderný klub s najvyššími športovými cieľmi. Pokračovanie spolupráce s Bradom Tapperom je preto prirodzeným krokom,“ uviedol pre klubový web generálny manažér HC SLOVAN Bratislava Lukáš Havlíček.
Tapper prevzal mužstvo Slovana s cieľom vrátiť klub medzi najúspešnejšie tímy slovenskej extraligy.
Hneď vo svojej prvej sezóne sa mu podarilo vytvoriť konkurencieschopný tím, ktorý sa prezentoval atraktívnym, moderným a ofenzívnym hokejom. Klub pod jeho vedením dosiahol výrazný športový progres a opätovne potvrdil svoje postavenie medzi poprednými mužstvami súťaže.
Pod vedením Tappera odohralo A-mužstvo Slovana 71 súťažných zápasov, v ktorých zvíťazilo 46-krát. Z celkového počtu 213 možných bodov získal Slovan 136, čo predstavuje takmer 64% úspešnosť, čiže priemerne dva body na zápas.
„Som veľmi vďačný, poctený a vážim si privilégium, že môžem aj naďalej zostať súčasťou rodiny Slovana. Od prvého dňa som cítil obrovskú podporu majiteľov klubu, vedenia, hráčov a najmä najlepších fanúšikov na Slovensku. Spoločne sme urobili dôležité kroky vpred, no všetci vieme, že naša práca ešte zďaleka nie je dokončená.
Slovan je klub s bohatou históriou, veľkou tradíciou a nesie so sebou veľkú zodpovednosť, ale aj ambiciózne ciele. Teším sa na nasledujúce sezóny a už sa neviem dočkať výziev, ktoré nás čakajú. Musíme pokračovať v budovaní úspechu spoločne ako jeden tím. Teraz je čas pustiť sa opäť do práce a napísať spolu ďalšie skvelé kapitoly našej spoločnej histórie,“ povedal Brad Tapper pre oficiálny web Slovana.