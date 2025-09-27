Pastrňák sa teší z príchodu Cháru. Má toho toľko čo ponúknuť, vraví český útočník Bostonu

Zdeno Chára.
Zdeno Chára. (Autor: TASR)
27. sep 2025
Tradičný americký klub angažoval Zdena Cháru na pozíciu poradcu a mentora pre hokejové operácie.

BRATISLAVA. Keď sa David Pastrňák prvýkrát stretol so Zdenom Chárom ešte ako nováčik po tom, čo si ho Bruins vybrali ako 25. hráča v drafte NHL v roku 2014, oslovil vtedajšieho kapitána Bostonu pán Chára.

Bol to prejav úcty k staršiemu a oveľa skúsenejšiemu hráčovi. Chára rýchlo odmietol formálnosť a aj vďaka tomu sa Pastrňák v Bostone cítil od začiatku ako doma.

Slovenský obor na korčuliach medzitým ukončil kariéru, ale český talent na góly stále žiari v NHL. Akurát Bostonu sa v poslednom čase nedarí podľa predstáv.

Aj preto siahol tradičný americký klub k angažovaniu 48-ročného legendárneho Slováka na pozíciu poradcu a mentora pre hokejové operácie.

"So Zdenom je to úplne jednoduché. Má toho toľko čo ponúknuť osobnostne, aj so všetkými jeho skúsenosťami z hokeja. Sme s jeho menovaním veľmi spokojní. Myslím si, že každý mladý hráč v šatni by si mal uvedomiť, akého človeka v tejto miestnosti máme, a využiť ho. Je tu pre nás," uviedol David Pastrňák na webe NHL.

Budúci člen Siene slávy zámorského hokeja Chára bude vo svojej novej úlohe pracovať s hráčmi aj personálom Bruins.

Bude most medzi hráčmi a trénermi a bude okrem iného pomáhať s rozvojom obrancov mimo ľadu. Po piatich rokoch mimo organizácie (Bruins opustil po sezóne 2019/2020) bude opäť viditeľný na tréningoch aj domácich zápasoch.

K zaujímavej novinke sa pochvalne vyjadril aj nový tréner Bostonu Marco Sturm, ktorý bol Chárov spoluhráč počas štyroch sezón v Bostone (2006 - 2010).

"Udával tón už od začiatku tréningu. A pre všetkých, čo sa chceli spolu zabávať, mal jasný odkaz - môžete, ale neskôr.

Ak je čas ísť do práce, musíte si prácu splniť. Bol v tomto smere veľký líder. A my s Patriceom Bergeronom aj mnohí ďalší sme ho neskôr nasledovali," uviedol Sturm v spomienkach na Cháru.

Podľa niekdajšieho nemeckého reprezentanta sa víťaz Stanleyho pohára s Bostonom z roku 2011 stane dôležitým hlasom v šatni, ktorému budú ostatní načúvať.

"Hráčov už niekedy nebaví počúvať ma, tak budú mať v miestnosti nového a silného človeka. Verím, že svojimi skúsenosťami ich Zdeno bude posúvať vpred.

Bude to silný odkaz pre bývalých spoluhráčov McAvoya a Pastrňáka ale aj mladších hráčov, ktorí ho ešte nemali možnosť spoznať," dodal Sturm.

Počas 14 sezón v drese Bostonu (2006 - 2020) dlháň z obrany Chára odohral za Boston 1023 zápasov so ziskom 148 gólov a 333 asistencií.

V každej z týchto štatistík mu patrí tretia priečka v kategórii obrancov.

