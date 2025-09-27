Pastrňák sa teší z príchodu Cháru. Má toho toľko čo ponúknuť, vraví český útočník Bostonu

BRATISLAVA. Keď sa David Pastrňák prvýkrát stretol so Zdenom Chárom ešte ako nováčik po tom, čo si ho Bruins vybrali ako 25. hráča v drafte NHL v roku 2014, oslovil vtedajšieho kapitána Bostonu pán Chára.
Bol to prejav úcty k staršiemu a oveľa skúsenejšiemu hráčovi. Chára rýchlo odmietol formálnosť a aj vďaka tomu sa Pastrňák v Bostone cítil od začiatku ako doma.
Slovenský obor na korčuliach medzitým ukončil kariéru, ale český talent na góly stále žiari v NHL. Akurát Bostonu sa v poslednom čase nedarí podľa predstáv.
Aj preto siahol tradičný americký klub k angažovaniu 48-ročného legendárneho Slováka na pozíciu poradcu a mentora pre hokejové operácie.
"So Zdenom je to úplne jednoduché. Má toho toľko čo ponúknuť osobnostne, aj so všetkými jeho skúsenosťami z hokeja. Sme s jeho menovaním veľmi spokojní. Myslím si, že každý mladý hráč v šatni by si mal uvedomiť, akého človeka v tejto miestnosti máme, a využiť ho. Je tu pre nás," uviedol David Pastrňák na webe NHL.
Budúci člen Siene slávy zámorského hokeja Chára bude vo svojej novej úlohe pracovať s hráčmi aj personálom Bruins.
Bude most medzi hráčmi a trénermi a bude okrem iného pomáhať s rozvojom obrancov mimo ľadu. Po piatich rokoch mimo organizácie (Bruins opustil po sezóne 2019/2020) bude opäť viditeľný na tréningoch aj domácich zápasoch.
K zaujímavej novinke sa pochvalne vyjadril aj nový tréner Bostonu Marco Sturm, ktorý bol Chárov spoluhráč počas štyroch sezón v Bostone (2006 - 2010).
"Udával tón už od začiatku tréningu. A pre všetkých, čo sa chceli spolu zabávať, mal jasný odkaz - môžete, ale neskôr.
Ak je čas ísť do práce, musíte si prácu splniť. Bol v tomto smere veľký líder. A my s Patriceom Bergeronom aj mnohí ďalší sme ho neskôr nasledovali," uviedol Sturm v spomienkach na Cháru.
Podľa niekdajšieho nemeckého reprezentanta sa víťaz Stanleyho pohára s Bostonom z roku 2011 stane dôležitým hlasom v šatni, ktorému budú ostatní načúvať.
"Hráčov už niekedy nebaví počúvať ma, tak budú mať v miestnosti nového a silného človeka. Verím, že svojimi skúsenosťami ich Zdeno bude posúvať vpred.
Bude to silný odkaz pre bývalých spoluhráčov McAvoya a Pastrňáka ale aj mladších hráčov, ktorí ho ešte nemali možnosť spoznať," dodal Sturm.
Počas 14 sezón v drese Bostonu (2006 - 2020) dlháň z obrany Chára odohral za Boston 1023 zápasov so ziskom 148 gólov a 333 asistencií.
V každej z týchto štatistík mu patrí tretia priečka v kategórii obrancov.