Pastrňák ako tretí Čech pokoril obdivuhodný gólový míľnik. Mimoriadny hráč, povedal tréner

NEW YORK. Český hokejista David Pastrňák sa zaslúžil dvoma gólmi a prihrávkou o výhru hokejistov Bostonu 5:3 nad Torontom.
Dvadsaťdeväťročný útočník svojim prvým gólom v stretnutí pokoril hranicu 400 gólov v základnej časti NHL a je po Jaromírovi Jágrovi (766) a Patrikovi Eliášovi (408) tretím českým hráčom, ktorému sa to elitnej lige podarilo.
Celkovo má Pastrňák teraz na konte 401 gólov. Po jeho prihrávke navyše otvoril skóre stretnutia krajan Pavol Zacha.
Pastrňák si štvorstovku bránku pripísal štýlovo. Český útočník zakončil únik vydarenou forhendovou kličkou a zvýšil v úvode druhej tretiny na 4:1.
„V tej chvíli mi ani nedochádzalo, čo sa mi podarilo,“ opísal Pastrňák svoje bezprostredné pocity.
Naplno si význam míľnika uvedomil, až keď ho na ľade zasypali spoluhráči, aby s ním jubilejný gól oslávili. „Zapôsobilo to na mňa. Je úžasné, čo pre mňa urobili.
VIDEO: Pastrňák dal 400. gól
Bol to mimoriadny moment aj vďaka tomu, že som dal gól pred našimi fanúšikmi. A úžasné je, že sme to zavŕšili výhrou,“rozplýval sa.
Pasta je mimoriadny hráč
Pastrňák je šiestym hráčom v klubovej histórii, ktorý za Boston nastrieľal 400 gólov. Nadviazal na Ricka Middletona (402), Brada Marchanda (422), Patricea Bergerona (427), Phila Esposita (459) a Johnnyho Bucyka, ktorý ako jediný prekonal hranicu päťsto gólov (545).
„Sú to legendy, veľké mená. Skvelí strelci aj ľudia. Je to niečo, čo docením neskôr. Možno až skončím. Teraz, keď je človek v zápasovom rytme, sa len otočí list a sústredí sa na ďalší deň,“vysvetlil Pastrňák, ktorého pochválil kouč Bostonu Marco Sturm. „Pasta je mimoriadny hráč.
Je naozaj úžasné, čo sa mu podarilo. Hovoril som (asistentovi Chrisovi Kellymu), že to je viac, ako sme strelili my dvaja dokopy. A to vrátane tréningov,“povedal pobavene.
Druhý gól dal Pastrňák v presilovej hre, v ktorej sa presadil strelou z ľavého kruhu do poloodkrytej bránky a upravil v 50. minúte na konečných 5:3.
Pri hre Toronta bez gólmana ešte mohol Pastrňák skompletizovať hattrick, ale tesne minul prázdnu bránku a pískalo sa zakázané uvoľnenie.
Pastrňák si navyše pripísal asistenciu pri úvodnom góle zápasu a bol vyhlásený za najlepšieho hráča večera. Po jeho prihrávke medzi kruhy sa puk odrazil od Zachovej korčule do bránky. Boston vyhral po siedmy raz v rade.
V drese Toronta z stretnutia odstúpili kvôli zraneniu Auston Matthews a brankár Anthony Stolarz.
