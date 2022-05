Zobudí český tím? Na MS do Fínska smeruje hviezdny útočník NHL

Dvadsaťpäťročný rodák z Havířova by mohol naskočiť už do stretnutia proti Lotyšsku. To je na programe vo štvrtok 19. mája so začiatkom o 19:20 hod.

Česko v predchádzajúcich troch stretnutiach vyhrali iba raz, v úvodnom stretnutí zdolali Veľkú Britániu 5:1.

Následne prehrali so Švédskom (3:5) a senzačne padli aj s outsiderom z Rakúska (1:2 sn).

Majstrovstvá sveta v hokeji