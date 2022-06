Odíde Pastrňák z Bostonu? Okolo hviezdneho forvarda sa točia špekulácie

Český forvard má zmluvu na jeden ďalší rok, no prioritou "medveďov" je zistiť, či chce v Bostone zostať aj po ňom.

Peniaze by však problémom neboli. Bruins sa ocitli na rázcestí. Buď sa pokúsia látať-plátať čo sa dá, aby naďalej pokračovali v účastiach v play off, alebo si zvolia cestu tvrdej prestavby.

Generálny manažér Don Sweeney len nedávno vyhodil trénera Brucea Cassidyho. Nevie, či bude kapitán Patrice Bergeron pokračovať v kariére. A - ako píše novinár Fluto Shinzawa - vlani v lete nezatlačil dostatočne na Davida Krejčího, aby zostal.

Sweeneyho správanie podľa Shinzawu odrádza Pastrňáka. Dvadsaťšesťročný rodák z Havířova by navyše mohol odmietnuť zostať v klube, pokiaľ by sa Sweeney rozhodol o kompletnú prestavbu, ktorá by znamenala niekoľko rokov na dne.

Shinzawa ide ešte ďalej. Potom, čo Sweeney nechal odísť Krejčího i Toreyho Kruga, mu zdroj blízky Pastrňákovi naznačil, že budúcnosť Čecha v klube je veľmi otázna.