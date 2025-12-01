Pastrňák vynechá už tretí zápas za sebou. Bruins nepomôže na ľade Detroitu

David Pastrňák (88) strieľa v zápase NHL.
David Pastrňák (88) strieľa v zápase NHL. (Autor: TASR/AP)
Dvadsaťdeväťročného útočníka naďalej trápi bližšie nešpecifikované zranenie.

Český hokejista David Pastrňák vynechá už tretí zápas zámorskej NHL za sebou. Dvadsaťdeväťročného útočníka naďalej trápi bližšie nešpecifikované zranenie a Bostonu nebude k dispozícii ani v stredajšom dueli na ľade Detroitu.

Pastrňák naposledy nastúpil vo štvrtkovom stretnutí s New Yorkom Islanders, v ktorom Bruins zvíťazili 3:1. V pondelok s tímom ešte netrénoval a vedenie klubu rozhodlo, že do Detroitu neodcestuje.

„Stále je to na dennej báze. Dúfali sme, že už bude môcť korčuľovať, ale nejde to. Uvidíme, ako na tom bude v najbližších dňoch, ale cestovať nebude,“ uviedol tréner Bostonu Marco Sturm podľa nhl.com.

Český reprezentant je momentálne najproduktívnejším hráčom tímu, v 25 zápasoch tejto sezóny nazbieral 29 bodov za 11 gólov a 18 asistencií.

NHL

