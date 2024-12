Obrovský český talent vymenený. Obrancu získala Minnesota

Jiříček je ofenzívne ladený bek. Vie režírovať presilové hry, hrá kreatívne a odvážne a má veľký bodový potenciál, no potrebuje sa zlepšiť v pozičnej hre v obrane či pohyblivosti.

Dvadsaťjedenročný bek bol vymenený do Minnesoty spoločne s výberom v 5. kole draftu 2025. "Divosi" museli zaplatiť draftovými voľbami v 1. kole 2025, v 3. a 4. kole 2026 a v 2. kole 2027, ku ktorým pridali obrancu Daemona Hunta.

V NHL debutoval už v ročníku 2022/23. V nasledujúcom ročníku sa predstavil v 43 dueloch, no jeho vyťažovanosť skôr klesala a potom, čo sa na to posťažoval, ho preradili do AHL. V prebiehajúcej sezóne stihol iba 6 duelov v prvom tíme, väčšinu zápasov sledoval z tribúny ako zdravý náhradník.

"Modrokabátnici" mu umožnili nový štart, keďže mu opakovane nenašli stabilnú pozíciu v A-tíme. Nedávno na jeho miesto angažovali Danteho Fabbra, preto mu zostalo už len miesto v AHL.

V prvom tíme Minnesoty by mohol zaujať pozíciu tretieho obrancu na pravej strane za Brockom Faberom a Jaredom Spurgeonom.