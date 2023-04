Regenda o rok pod novým trénerom. Eakinsovi nepredĺžia zmluvu

ANAHEIM. Dallas Eakins nebude v nasledujúcej sezóne pokračovať ako hlavný tréner hokejistov Anaheimu Ducks. Klub zámorskej NHL to oznámil vo štvrtok po tom, ako sa ani štvrtý rok po sebe pod vedením amerického kormidelníka neprebojoval do play off.

Ducks skončili na poslednom mieste celej súťaže, nazbierali iba 58 bodov a sezónu zakončili sériou trinástich prehier. Eakinsov kontrakt vypršal po poslednom zápase a generálny manažér Pat Verbeek uviedol, že mu nový neponúknu.

"Bolo to veľmi ťažké rozhodnutie, ktoré prišlo po dôkladnom a dlhom zvažovaní," povedal Verbeek. "Nakoniec mám jednoducho pocit, že nový pohľad a nový hlas budú pre tím prínosom."