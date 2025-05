Colorado sa lúči s play-off už v prvom kole. Hetrikom ho zostrelil bývalý hráč klubu

NHL - 1. kolo play-off - 7. zápas

„Chcel som ostať v Colorade, ale je to biznis, rozumiem tomu a treba to rešpektovať," povedal Rantanen na pozápasovej tlačovej konferencii po sérii, ktorá pre neho bola náročná po fyzickej aj emocionálnej stránke.

„Séria dopadla tak, ako som očakával. Od prvého duelu som si myslel, že to bude na sedem zápasov. Mali sme lepšie aj horšie momenty, ale ukázali sme charakter a odhodlanie. Ja som tomuto tímu veril.

Dôležité bolo, že nás podržal Jake Oettinger, ktorý mal za stavu 0:2 niekoľko dôležitých zákrokov. Ak by sme dostali tretí gól, tak by bolo asi po sérii a oslavovali by oni," dodal Rantanen, ktorý sa zapísal do histórie NHL.