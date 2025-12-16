St. Louis je jednoducho zlé mužstvo, písal expert. Nutne potrebujú góly Dvorského

Klub St. Louis Blues očakával, že Dalibor Dvorský sa skôr či neskôr stane hráčom NHL. Preto ho draftovali v roku 2023 už z 10. miesta.
V polovici decembra 2025 je hráčom prvého tímu a aktuálne nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal v priebehu nasledujúcich týždňov presunúť späť na farmu.
„Nikdy presne neviete, ako dlho vývojový proces potrvá, no Dali (Dvorský) prešiel do profesionálneho hokeja pravdepodobne rýchlejšie, než som čakal, a dokázal sa adaptovať na úroveň NHL," povedal Tim Taylor, asistent generálneho manažéra St. Louis.
V očiach vedenia klubu tak nešlo o náhodný skok, ale o potvrdenie správne nastaveného plánu.
„Je to útočník do prvej alebo druhej formácie a má výbornú strelu z prvej," dodal Taylor.
Vďaka výbornej strele z prvej strelil Dvorský svoje prvé tri góly v NHL. V noci na utorok zažil prvý dvojgólový večer a prvý viacbodový zápas.
St. Louis však nestačili ani jeho dva góly. V priebehu jedného týždňa dvakrát podľahli Nashvillu, prvýkrát 2:7, druhýkrát 2:5.
Dvorský: Som sklamaný
Dvorského prvý gól v zápase proti Predators prišiel v 11. minúte. Slovák využil šikovnosť spoluhráča Hugha McGinga a strelou švihom prekonal brankára Juuseho Sarosa. Bol to jeho prvý gól v NHL, ktorý nezískal v početnej výhode.
Nashville si zobral vedenie späť krátko po návrate zo šatní, keď sa v úvode 22. minúty presadil Michael Bunting. St. Louis síce dokázalo ubrániť oslabenie po faule Alexeja Toropčenka, no tlak hostí pokračoval a ďalšia presilová hra už priniesla ovocie.
Tentoraz putoval na trestnú lavicu Dvorský za zdržiavanie hry a Predators presilovku pretavili do gólu.
Slovenský útočník sa následne zapísal aj druhýkrát do streleckej listiny. V 49. minúte v početnej výhode znížil na 2:4, keď si našiel miesto pri pravej žŕdke a pohotovou koncovkou zužitkoval prihrávku Jakea Neighboursa.
V zápase odohral 17 minút a 7 sekúnd. Okrem dvoch gólov si pripísal aj jeden plusový bod, tri strely, jeden blok a tri bodyčeky. Lenže St. Louis opäť prehrali.
„Samozrejme, je to dobrý pocit skórovať, ale v prvom rade som sklamaný, že sme prehrali. Najdôležitejšie je tímové víťazstvo, to by bolo určite lepšie,“ povedal Dvorský po stretnutí.
Zámorskí experti pri tejto odpovedi vyzdvihli jeho osobnosť. Aj po skvelom individuálnom výkone neoslavoval, ale trápil ho neúspech tímu.
„To je zrelosť," napísal expert The Hockey News Lou Korac.
Dvorský bodoval po 11 zápasoch, na gól čakal až 13 zápasov. Po stretnutí povedal, že toto bol presne typ zápasu, od ktorého sa chce odraziť.
„Zvyšuje mi to sebavedomie. Mám pocit, že sa vždy snažím hrať s istotou, ale tie dva góly sú dobré," dodal.
„V prvom rade sa musíme sústrediť na víťazstvo v ďalšom zápase, ale vždy je pekné skórovať. Nikdy by som to nedokázal bez pomoci spoluhráčov. Pri prvom góle som dostal skvelú prihrávku, v druhom prípade zase celá presilovka odviedla dobrú prácu. Takže vždy je to o spoluhráčoch.“
Dvorský je jedno z mála pozitív
Keď sa pozrieme na listinu zranených hráčov v jednotlivých tímoch NHL, St. Louis ich tam má až sedem, z toho šesť útočníkov, ktorí vlani odohrali dokopy 305 zápasov.
Hoci by sa tím mohol vyhovárať na početnú maródku, nerobí to. „Taká je sezóna,“ povedal tréner Montgomery.
„Každý v lige má zranenia. Myslím si, že Tampa ich mala niekoľko a sú aj iné tímy, ktoré boli zdecimované zraneniami a nájdu spôsoby, ako vyhrať.“
Lenže Blues nevyhrávajú tak, ako by chceli. Mužstvo, ktoré si vlani zahralo play-off, je po prvej štvrtine až na 12. mieste Západnej konferencie. Z posledných 10 zápasov má bilanciu 5 výhier a 5 prehier.
Súperom doteraz strelili iba 86 gólov, čo je štvrtý najhorší výsledok „na západe". Navyše inkasovali až 123 presných zásahov, čo je úplne najviac zo všetkých tímov NHL.
„St. Louis Blues jednoducho nie sú dobrým hokejovým tímom. Dostali množstvo príležitostí presvedčiť o opaku, no okrem občasného bodového zisku sa k tomu ani nepriblížili," takto opisoval situáciu v klube pred mesiacom expert Jeremy Rutherford z The Athletic.
Blues vtedy prehrali viacero zápasov, aj keď počas nich viedli o jeden či viac gólov.
Rutherford v texte píše, že St. Louis nie je dobrým tímom, ktorý by sa len ocitol v kríze. Má jednoducho zle zložený káder, lídri nepodávajú presvedčivé výkony, tréneri z hráčov nedostávajú maximum a pri všetkých snahách o zlepšenie, sa im nedarí.
Svoje slová zopakoval aj pred pár dňami. „Najväčším problémom Blues nie sú zranenia – tím sa trápil už dávno predtým, než prišli prvé výpadky. No v momente, keď konečne prichádza bodová produkcia z prvých dvoch formácií, robia straty hráčov situáciu výrazne zložitejšou."
Dvorského výkony považuje za jedno z mála pozitív v tejto sezóne. „Je vynikajúci. Dáva góly v presilovke, vyhráva buly a je spoľahlivý," písal o Slovákovi.
Nie všetko však vyzerá tak pozitívne. Hoci je Dvorský vyzdvihovaný, stále má vo svojej hre medzery. Predovšetkým pri rovnovážnom stave hráčov na ľade.
V štatistike Corsi, ktorá hovorí o tom, ako často tím útočí a bráni, patrí so 43 percentami medzi najhorších v tíme Blues.
V očakávaných góloch patrí k podpriemeru (40 percent), v tých ozajstných bol pri šiestich strelených a trinástich inkasovaných.
Na buly má úspešnosť 49,3 percent. Z hráčov St. Louis, ktorí sa postavili na vhadzovania aspoň v sto prípadoch, je štvrtý zo šiestich.
V ubľúbenom hodnotení Hockey Stat Card, ktoré určuje na základe dát ofenzívny a defenzívny prínos hráča pre tím, má po 24 zápasoch hodnotu -0,18. To znamená, že podáva mierne negatívne výkony.
Podľa tohto ukazovateľa odohral najlepší zápas práve proti Nashvillu, kde dosiahol hodnotu 2,7, čo bolo najviac z hráčov Blues v stretnutí.
Väčšinu doterajšieho priebehu sezóny sa však pohybuje v negatívnych číslach.
Chce byť jeden z najlepších
Dvorský bol proti Nasvhillu opäť raz pozitívom v zdecimovanom tíme Blues.
Povedal to aj tréner Jim Montgomery: „Bolo fajn vidieť, ako pracoval. Dobre korčuľoval, rozhýbal sa a pri prvom góle čisto prekonal brankára.“
Nie je to prvýkrát, čo Dvorského chválil. V minulosti o ňom povedal, že na 20-ročného hráča je veľmi vyspelý.
„Spravil na nás dojem, hrá naozaj dobre. Páči sa mi, ako sa spoluhráčom neustále ponúka – v útočnom aj obrannom pásme. Vďaka svojmu mozgu dokáže byť v dobrých pozíciách."
A kde je jeho strop? „To záleží na ňom. Je to šikovný chlapec, veľmi intuitívny a chce byť jedným z najlepších hráčov. Sme spokojní s jeho vývojom," uviedol asistent generálneho manažéra Taylor.
V St. Louis však pretrváva herná kríza a aj podľa expertov niekto musí urobiť veci navyše. V angličtine je na to výraz step up, čo znamená, že hráč prevezme zodpovednosť v momente, keď to tím najviac potrebuje.
A hokejová verejnosť očakáva, že takýmto mužom v zostave Blues by mohol byť práve Dvorský, ktorý to urobil v zápase proti Nashvillu.
