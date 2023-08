Dvorskému pôsobenie vo Švédsku pomôže, myslí si zámorský expert

Dvorský v ostatných dvoch sezónach hrával za druholigový AIK Štokholm, no v lete podpísal zmluvu s klubom najvyššej švédskej súťaže IK Oskarshamn.

V doterajšej kariére potvrdil svoje strelecké kvality a dominoval medzi rovesníkmi.

V budúcej sezóne by mal hrať len v SHL, vďaka čomu by mal urobiť ďalší krok vpred v rozvoji," myslí si odborník Tony Ferrari z magazínu The Hockey News o 18-ročnom centrovi zo Zvolena.

Pekarčík absolvoval väčšinu minulej sezóny v slovenskom extraligovom klube HK Nitra. Nový ročník by mal začal v tíme Dubuque Fighting Saints z americkej juniorskej súťaže USHL.