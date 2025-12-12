Ramsay definitívne opustí slovenskú lavičku. Rozlúčku absolvuje proti Lotyšom

Craig Ramsay odpovedá na otázky novinárov na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred Nemeckým pohárom.
Craig Ramsay odpovedá na otázky novinárov na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred Nemeckým pohárom. (Autor: TASR)
Sportnet|12. dec 2025 o 15:32
ShareTweet0

Symbolicky odtrénuje posledný zápas na turnaji.

Kanadský tréner Craig Ramsay sa v piatkovom zápase s Lotyšskom na Vianočnom Kaufland Cupe 2025 definitívne rozlúči so slovenskou hokejovou reprezentáciou.

Symbolicky odtrénuje zápas Slovákov proti Lotyšsku, v ktorom pôjde o celkové víťazstvo na domácom turnaji.

Facebook príspevok

Kanaďanovi vypršala zmluva na konci minulej sezóny, utrpel aj zápal pľúc, pre ktorý sa nemohol zúčastniť na majstrovstvách sveta. Na lavičke ho nahradil Vladimír Országh, ktorý sa stal trvalým koučom reprezentácie.

Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Slovensko

1

1

0

0

0

7:4

3

2.

Lotyšsko

0

0

0

0

0

0:0

0

3.

Nórsko

1

0

0

0

1

4:7

0

Reprezentácie

    Craig Ramsay odpovedá na otázky novinárov na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred Nemeckým pohárom.
    Craig Ramsay odpovedá na otázky novinárov na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred Nemeckým pohárom.
    Ramsay definitívne opustí slovenskú lavičku. Rozlúčku absolvuje proti Lotyšom
    dnes 15:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Ramsay definitívne opustí slovenskú lavičku. Rozlúčku absolvuje proti Lotyšom