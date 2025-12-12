Ramsay definitívne opustí slovenskú lavičku. Rozlúčku absolvuje proti Lotyšom

Kanadský tréner Craig Ramsay sa v piatkovom zápase s Lotyšskom na Vianočnom Kaufland Cupe 2025 definitívne rozlúči so slovenskou hokejovou reprezentáciou.
Symbolicky odtrénuje zápas Slovákov proti Lotyšsku, v ktorom pôjde o celkové víťazstvo na domácom turnaji.
Kanaďanovi vypršala zmluva na konci minulej sezóny, utrpel aj zápal pľúc, pre ktorý sa nemohol zúčastniť na majstrovstvách sveta. Na lavičke ho nahradil Vladimír Országh, ktorý sa stal trvalým koučom reprezentácie.
Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Slovensko
1
1
0
0
0
7:4
3
2.
Lotyšsko
0
0
0
0
0
0:0
0
3.
Nórsko
1
0
0
0
1
4:7
0