McDavid umlčal pochybovačov, vyhrať chce len v Edmontone. Na olympiádu sa načakal

Je najlepší na svete, má 29 rokov, ale na svojej prvej olympiáde si zahrá až o pár dní. Reč je o hokejistovi Connorovi McDavidovi.
„Neviem sa dočkať. Prinesiem do Talianska všetko, čo som sa naučil, aby som reprezentoval moju krajinu. Dlho som čakal, aby som to mohol povedať,“ reagoval McDavid, ktorý si na turnaji najlepších proti najlepším v početnom zastúpení reprezentácií zahrá za Kanadu vôbec prvýkrát.
„Kanadský dres som si prvýkrát obliekol v kategórii do 17 rokov a o tomto momente som sníval. O tom, že si na seba dám ten dres a budem na ľade s rôznymi generáciami skvelých hráčov – Sid (Crosby), Nate (MacKinnon) či Celebrini. Je to veľká česť. Neviem sa dočkať, keď budem v tej šatni a neviem sa dočkať toho, že si zase zahrám hokej.“
Hráči z NHL sa na olympiádu vracajú po dvanástich rokoch. V roku 2018 ich nepustila liga, v roku 2022 to znemožnil Covid. Generácia skvelých hokejistov, ktorá v profilige v posledných rokoch dominuje, tak bude mať vôbec prvú šancu hrať na olympijskom turnaji.
„Myslím si, že na reprezentačných turnajoch s tými najlepšími hráčmi sa hokej stáva niečím iným. Pripomína nám to lopaty a sneh, kolieskové korčule a odreniny z pádov na betón,“ povedal McDavid.
Kapitán Edmontonu Oilers sa prihovoril fanúšikom netradičným spôsobom. Jeho „list“ vyšiel na webe The Players' Tribune. Ide o portál, na ktorom športovci publikujú svoje príbehy z pohľadu prvej osoby.
“Drahá Kanada,” práve týmito slovami začal svoju spoveď Connor McDavid.
Spomínal v nej na svoje hokejové začiatky a hovoril aj o veľkej hrdosti, ktorú cíti pri reprezentovaní Kanady. List bol však adresovaný najmä priaznivcom Edmontonu, ktorých uistil, že práve toto mesto v provincii Alberta je miestom, kde sa chce stať víťazom.
Lídra z neho urobil aj Slovák
McDavid začal svoj článok časťou o tom, čo pre neho znamenalo, že sa ako 19-ročný stal kapitánom Edmontonu.
Zrazu začal rozmýšľať, či mu narastie brada alebo aké obleky nosí. Bolo mu jasné, že sa musí presťahovať z domu svojich rodičov. Jeho úlohou bolo viesť dospelých mužov, ktorí majú vlastné rodiny.
Keď spomínal spoluhráčov, ktorí mu pomohli dozrieť v lídra, vymenoval troch skúsených veteránov a jedným z nich bol aj Slovák Andrej Sekera.
Časom sa však jeho pozícia aj prínos menili. Oveľa viac ako individuálne ocenenia ho zaujíma tímový úspech.
„Nestačí mať veľa bodov. Chcem vyhrávať,“ napísal McDavid. „V šatni o tom stále premýšľame, v lete o tom stále hovoríme. To je dôvod, pre ktorý ráno vstávam, a to je dôvod, prečo som v Edmontone viac ako dekádu.“
Zapamätaný ako víťaz, ale nie hocikde
29-ročný Kanaďan vyrástol v Ontariu a jeho najbližším klubom NHL bolo Toronto. Ako dieťa bol fanúšikom „javorových listov“.
Na internete neraz kolovali špekulácie o tom, že McDavid by mohol opustiť Edmonton a hľadať iné miesto, kde môže vyhrať Stanley Cup. Fanúšikovia Toronta si želali, aby sa vrátil do tímu svojho detstva. McDavid však taký cieľ nemá.
„Chcem, aby si ma pamätali ako víťaza. Ale nie hocikde. Tu. Chcem byť v tomto meste na ceste za pohárom. Nikde inde by to také nebolo,“ umlčal všetkých pochybovačov a potešil priaznivcov Edmontonu.
„Olejári“ boli k veľkému triumfu veľmi blízko a to rovno dvakrát za sebou. Ako najlepší tím Západnej konferencie sa prebojovali do finále Stanley Cupu v rokoch 2024 aj 2025. V oboch prípadoch im však stopku vystavil rovnaký súper – Florida Panthers.
Žiaden golf ani Bahamy, ale hokej
„Viac ako čokoľvek iné by som si želal, aby tieto finálové série dopadli opačne. Je to na nič a láme mi to srdce. Ale jediná možnosť, ktorá mi ostáva, je použiť to ako motiváciu, prísť na klzisko na ďalší deň s cieľom byť ešte lepším,“ hovoril o ťažkom konci sezóny dvakrát v rade.
V lete 2024 mal McDavid po prehratom finále svadbu. Jeho priatelia naplánovali rozlúčku so slobodou na Bahamách pár dní po poslednom finálovom stretnutí.
„Nebola so mnou sranda. Keď sa na to spätne pozerám, je to úsmevné. Bol to čudný výlet. Chceli sme hrať golf, ale pršalo. Tak sme sedeli dnu, dali si pivo a rozprávali sa o tom, akí sme smutní, že séria s Floridou dopadla takto. Po dvoch nociach sme odišli.“
Aj keď vtedy prevažovalo sklamanie, teraz vidí aj pozitíva. Mužstvo patrí k najlepším a v play-off sa s ním nechce stretnúť zrejme nikto.
„Nedosiahli sme výsledok, ktorý sme chceli, ale nie je ľahké dostať sa do finále dvakrát za sebou. Sme hrdí na to, že sme dobrý tím v play-off a naša šatňa vie, čoho sme schopní. Verím v túto skupinu. Ak by to tak nebolo, nepredĺžil by som zmluvu," písal pre The Players' Tribune.
„Nechcem hrať golf, nechcem sedieť pri bazéne, nechcem byť na Bahamách. Nepotrebujem prestávku alebo nový začiatok. Chcem byť v Edmontone a hrať tam hokej,“ dodal McDavid, ktorý zrejme po ničom netúži tak, ako po Stanley Cupe.
Uvedomil si, že hrá s tými, ktorým fandil
McDavid chce a vždy chcel zažívať víťazný pocit. Pamätá si na sezónu v detských kategóriách, v ktorej vyhrali asi 50 zápasov a jeden prehrali. Na ceste domov po tejto prehre sa rozplakal. Prehrávanie neznášal.
Minulý rok sa mu podarilo zvíťaziť na turnaji štyroch krajín, keď o kanadskom triumfe rozhodol v predĺžení gólom proti USA. Na víťazstvo čakal osem rokov od momentu, keď v najcennejšom drese získal zlatú medailu z MS.
„Keď som na turnaji štyroch krajín sedel v šatni, pozeral som sa dookola a bol tam Sid (Crosby), Marchy (Brad Marchand), Doughty... Zrazu som si uvedomil, že som vyrástol ako fanúšik týchto hráčov, pozeral som ich zápasy a teraz môžem sedieť pri nich v šatni. Je to veľká česť.“
Na olympiáde do McDavida vkladá nádeje celý národ. Nič iné ako zlato Kanada neočakáva. Hneď po nej sa vráti domov a upierať oči na neho bude celý Edmonton. Do konca základnej časti ostane len 24 zápasov.
Potom sa aj tretíkrát za sebou pokúsia o dlhú cestu v play-off. Kanadský tím čaká na zisk Stanley Cupu už 32 rokov. V roku 1993 sa tešil Montreal a odvtedy boli víťazné len mužstva z USA.
