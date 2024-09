Ovplyvní zmluva Draisaitla rozhodovanie McDavida? Všetci poznajú moju lojalitu, vraví

Na druhej strane je tu aj moja rodina a ľudia, ktorých milujem. Tých faktorov je teda veľa. V skutočnosti si však myslím, že sa to nejako vyrieši. Teraz ma zaujíma iba najbližšia sezóna a to, aby sme boli na ňu čo najlepšie pripravení v tíme aj ja osobne. O budúcnosť sa neobávam.“

Draisaitl sa už skôr vyjadril, že pokračovanie úspešnej spolupráce s McDavidom by privítal.

„Rád hrám po jeho boku a tak to bolo aj v minulosti. Klamal by som, ak by som tvrdil niečo iné. Veľa som sa od neho naučil a chcem v tom pokračovať. Verím, že Connor to cíti rovnako, ale na konci dňa bude musieť urobiť rozhodnutie, ktoré bude výhodné najmä pre neho,“ skonštatoval Draisaitl na webe NHL.

O útočnom prínose McDavida pre "olejárov" je zbytočné polemizovať. V uplynulej sezóne k 32 gólom pridal aj 100 asistencií a to odohral len 76 zápasov.

Bola to už jeho siedma sto a viac bodová sezóna v Edmontone. V play-off pridal 42 bodov (8+34) a napriek prehre vo finále s Floridou sa stal držiteľom Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacej časti.