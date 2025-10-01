Dvakrát bol v asistenčnom programe. Kanadský brankár prestúpil do Edmontonu

EDMONTON. Hokejový klub zámorskej NHL Edmonton Oilers získal brankára Connora Ingrama z tímu Utah Mammoth výmenou za budúce vyrovnanie. Informoval o tom portál tsn.ca.
Kanaďana v septembri zaradil generálny manažér utahského klubu Bill Armstrong na waiver listinu, no ani jeden z tímov profiligy sa nerozhodol angažovať ho.
Sezónu začne s najväčšou pravdepodobnosťou na farme Edmontonu, v tíme účastníka AHL Bakersfield Condors.
V štruktúrach Utahu (predtým Arizony) strávil uplynulé tri sezóny. Ingram vstúpil v marci tohto roka už druhýkrát do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA. Ten pomáha hokejistom v náročných životných situáciách.
„Sme radi, že dostal možnosť vrátiť sa. Buď sa pripojí k ďalšiemu tímu NHL, alebo začne v AHL. Najdôležitejšie však je, že bude opäť hrať,“ povedal na jeho adresu Armstrong.