Jeden z najlepších brankárov NHL musí ísť na chirurgický zákrok. Chýbať bude týždne

Brankár Winnipegu Jets Connor Hellebuyck.
TASR|21. nov 2025 o 19:09
Post tímovej jednotky by mal po ňom prevziať Eric Comrie.

Hokejisti Winnipegu Jets sa štyri až šesť týždňov budú musieť v NHL zaobísť bez svojej brankárskej jednotky Connora Hellebuycka.

Ten podstúpi menší artroskopický zákrok v kolene, s ktorým má problém už dlhší čas.

Tridsaťdvaročný Američan chytal naposledy minulý víkend v dueli proti Calgary Flames a pod víťazstvo 4:3 po nájazdoch sa podpísal 31 úspešnými zákrokmi.

V 14 stretnutiach v prebiehajúcej sezóne si pripísal osem víťazstiev s 91,3-percentnou úspešnosťou zákrokov a priemerom 2,51 inkasovaného gólu na zápas.

Post tímovej jednotky by mal po ňom prevziať Eric Comrie a z farmy v Manitobe povolali do prvého tímu Thomasa Milica.

Hellebuyck priviedol v minulom ročníku Winnipeg k zisku Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti NHL a získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča i Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára. Informoval o tom portál TSN.

