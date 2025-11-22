Bedard sa zapísal do histórie Chicaga. Dvadsaťročný talent dosiahol ďalší míľnik

Connor Bedard (98) v drese Chicaga Blackhawks.
Connor Bedard (98) v drese Chicaga Blackhawks. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. nov 2025 o 10:05
ShareTweet0

Pred ním držal rekord klubu Ed Olczyk.

Kanadský hokejový útočník Connor Bedard z Chicaga zaznamenal v nočnom zápase NHL na ľade Buffala (3:9) svoju 100. asistenciu v profilige.

Podarilo sa mu to v jeho 171. zápase vo veku 20 rokov a 127 dní, čím sa stal tretím najmladším spomedzi aktívnych hráčov, ktorí dosiahli tento míľnik.

Na trojciferný počet gólových prihrávok dosiahli v mladšom veku iba Sidney Crosby a Connor McDavid.

Crosbymu sa to podarilo v decembri 2006, keď mal iba 19 rokov a 134 dní. McDavid uzavrel prvú stovku asistencií v apríli 2017 vo veku 20 rokov a 85 dní.

Bedard sa stal zároveň najmladším hráčom v histórii Blackhawks, ktorý nazbieral 100 asistencií.

VIDEO: 100. asistencia Bedarda

Pred ním držal rekord klubu Ed Olczyk (20 rokov, 141 dní).

Bedard je jednotka draftu z roku 2023 a v uplynulých sezónach postupne nazbieral 61 a 67 kanadských bodov.

Do prebiehajúceho ročníka vstúpil vo výbornej forme a po 21 zápasoch má na konte 31 bodov za 13 gólov a 18 asistencií.

Zároveň figuruje na priebežnom 4. mieste v kanadskom bodovaní celej ligy.

Ak by si udržal súčasnú výkonnosť a odohral by všetkých 82 zápasov, mal by na konci základnej časti približne 120 bodov.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Morgan Geekie (39) v drese Bostonu Bruins.
Morgan Geekie (39) v drese Bostonu Bruins.
Boston ťahá najlepší strelec ligy. Všetko sa mu vypláca, hovorí tréner Sturm
dnes 11:09
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Bedard sa zapísal do histórie Chicaga. Dvadsaťročný talent dosiahol ďalší míľnik