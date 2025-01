Od čias Crosbyho nebol nikto lepší. Bedard dosiahol 100 bodov v NHL: Môže mi to byť jedno

Potreboval na to 112 zápasov, čo je spomedzi tínedžerov najlepší výkon od čias Sidneyho Crosbyho, ktorý na to v sezóne 2004/2005 potreboval 80 zápasov.

Vysoký herný štandard si udržiava aj v prebiehajúcom ročníku, v ktorom má nábeh prekonať 70-bodovú métu.

Po 44 dueloch má 39 bodov (12+27) a opäť je na čele bodovania tímu. Viac ho však trápia nelichotivé výsledky tímu, ktorý je na dne NHL.

Blackhawks prehrali v pondelňajšom zápase s Calgary 2:5, nebodovali v treťom zápase po sebe a prehrali deväť zápasov z uplynulých jedenástich. Aj preto po zápase príliš nehovoril o svojom míľniku.

"Práve teraz mi to môže byť jedno, ale ak sa ma na to spýtate o pár dní, pravdepodobne sa na to pozriem trochu inak. Teraz som frustrovaný z dnešného zápasu. Som súčasť tímu a všetci vieme, že máme pred sebou veľa práce," konštatoval Bedard.