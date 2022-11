Columbus Blue Jackets si vstup do novej sezóny určite predstavoval lepšie, hlavne záver októbra veľa radosti nepriniesol. Posledné tri zápasy však zverenci trénera Larsena bodujú, naposledy porazili Philadelphiu 5:4 po predĺžení. Skórovali Kuraly, Robinson a dvakrát Jenner, víťazný zásah dal v predĺžení Gavrikov. Najproduktívnejším hráčom tímu je Johnny Gaudreau, v pätnástich stretnutiach zaznamenal bilanciu 6+7. Robí dosť, čaká sa však viac. Vďaka domácemu prostrediu sú Blue Jackets miernym favoritom.



Montréal Canadiens strieda lepšie zápasy s horšími, napríklad pred prehrou v poslednom hranom dueli vyhrali zverenci kouča St. Louisa trikrát za sebou. V Bell Centre naposledy padli s vo forme hrajúcimi Devils z New Jersey, pri výsledku 1:5 dal jediný gól Dadonov. Najproduktívnejším hráčom je Nick Suzuki, v šestnástich zápasoch je to zatiaľ 10+9. Spolu s Caufieldom a Dachom tvoria famóznu elitnú formáciu. Posledné tri stretnutia v Columbuse Canadiens prehrali, naposledy tam zvíťazili ešte v januári 2019.