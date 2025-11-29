ONLINE: Colorado Avalanche - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Hokejisti tímov Colorado Avalanche a Montreal Canadiens nastúpia dnes od 21.00 SEČ v Ball Arene na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese hostí sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský, ktorého doterajšia bilancia v tejto sezóne je sedem gólov a päť asistencií.
Kde sledovať NHL v TV?
ONLINE PRENOS: Colorado Avalanche - Montreal Canadiens dnes (hokej, NHL, Juraj Slafkovský, výsledok, sobota, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
29.11.2025 o 21:00
Colorado
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Montreal
Prenos
Vítam všetkých hokejových fanúšikov pri textovom prenose zo zápasu NHL medzi Coloradom Avalanche a Montrealom Canadiens.
Colorado Avalanche má zatiaľ skvelú sezónu, keď si v riadnom hracom čase pripísali iba 1 prehru a kraľujú západnej konferencii.
Montreal Canadiens si po opäť krátkom výpadku formy hľadajú správnu notu a po víťazstvach v uplynulých stretnutiach sa vrátili vo veľmi vyrovnanej východnej konferencii do hornej polovice tabuľky.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: