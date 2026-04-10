Colorado ovládlo základnú časť. Prezidentskú trofej získalo štvrtýkrát v histórii

Hokejisti Colorada získali štvrtýkrát Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti NHL.
Zo 78 zápasov majú 114 bodov, o šesť viac ako Carolina, ktorej zostávajú do konca základnej časti len tri duely. Avalanche nadviazali na triumfy v dlhodobej súťaži zo sezón 1996/97, 2000/01 a 2020/21.
Medzi kľúčových hráčov Colorada patrí český útočník Martin Nečas, ktorý je s 98 bodmi za 38 gólov a 60 asistencií zo 75 stretnutí druhým najproduktívnejším hráčom tímu za Kanaďanom Nathanom MacKinnonom.
Colorado má v zbierke tri triumfy v Stanleyho pohári z rokov 1996, 2001 a 2022. V druhom prípade sa mu to podarilo práve po zisku Prezidentskej trofeje.
To sa podarilo v histórii NHL len osemkrát. Raz to dokázali tiež hokejisti Edmontonu (1987), Calgary (1989), New York Rangers (1994), Dallasu (1999), Chicaga (2013) a dvakrát Detroit (2002 a 2008). Prezidentova trofej sa udeľuje od sezóny 1985/86.
Prehľad držiteľov Prezidentskej trofeje
2026 - Colorado Avalanche zatiaľ 114 bodov /78 zápasov
2025 - Winnipeg Jets 116/82 (víťaz Stanleyho pohára Florida Panthers),
2024 - New York Rangers 114/82 (Florida Panthers),
2023 - Boston Bruins 135/82 (Vegas Golden Knights)
2022 - Florida Panthers 122/82 (Colorado Avalanche),
2021 - Colorado Avalanche 82/56 (Tampa Bay Lightning),
2020 - Boston Bruins 100/70 (Tampa Bay Lightning),
2019 - Tampa Bay Lightning 128/82 (St. Louis Blues),
2018 - Nashville Predators 117/82 (Washington Capitals),
2017 - Washington Capitals 118/82 (Pittsburgh Penguins),
2016 - Washington Capitals 120/82 (Pittsburgh Penguins),
2015 - New York Rangers 113/82 (Chicago Blackhawks)
2014 - Boston Bruins 117/82 (Los Angeles Kings),
2013 - Chicago Blackhawks 77/48 (Chicago Blackhawks),
2012 - Vancouver Canucks 111/82 (Los Angeles Kings),
2011 - Vancouver Canucks 117/82 (Boston Bruins),
2010 - Washington Capitals 121/82 (Chicago Blackhawks),
2009 - San Jose Sharks 117/82 (Pittsburgh Penguins),
2008 - Detroit Red Wings 115/82 (Detroit Red Wings),
2007 - Buffalo Sabres 113/82 (Anaheim Ducks),
2006 - Detroit Red Wins 124/82 (Carolina Hurricanes),
2005 - výluka NHL,
2004 - Detroit Red Wings 109/82 (Tampa Bay Lightning),
2003 - Ottawa Senators 113/82 (New Jersey Devils),
2002 - Detroit Red Wings 116/82 (Detroit Red Wings),
2001 - Colorado Avalanche 118/82 (Colorado Avalanche),
2000 – St. Louis Blues 114/82 (New Jersey Devils),
1999 - Dallas Stars 114/82 (Dallas Stars),
1998 - Dallas Stars 109/82 (Detroit Red Wings),
1997 - Colorado Avalanche 107/ 82 (Detroit Red Wings),
1996 - Detroit Red Wings 131/82 (Colorado Avalanche),
1995 - Detroit Red Wings 70/48 (New Jersey Devils),
1994 - New York Rangers 112/84 (New York Rangers),
1993 - Pittsburgh Penguins 119/84 (Montreal Canadiens),
1992 - New York Rangers 105/80 (Pittsburgh Penguins),
1991 - Chicago Blackhawks 106/80 (Pittsburgh Penguins),
1990 - Boston Bruins 101/80 (Edmonton Oilers),
1989 - Calgary Flames 117/80 (Calgary Flames),
1988 - Calgary Flames 103/80 (Edmonton Oilers),
1987 - Edmonton Oilers 106/80 (Edmonton Oilers),
1986 - Edmonton Oilers 119/80 (Montreal Canadiens),
1985 - Philadelphia Flyers 113/80 (Edmonton Oilers)