Obhájce posledních dvou Stanley Cupů tak snadnou cestu do finále rozhodně neměl. Už v prvním kole chvíli visel nad propastí, avšak sérii proti Torontu dokázal otočit a v sedmém duelu na ledě soupeře uspět. Poté Blesky překvapivě snadno zničily vítěze základní části z Floridy a následně mohly šetřit síly na konferenční finále. V něm se střetly s Rangers, kteří vedli 2:0 na zápasy, nicméně poté Tampa zabrala a čtyřikrát za sebou zvítězila. Do finále ji posunul v posledním semifinálovém zápase dvougólový kapitán Steven Stamkos. Skvělou formu si v play-off drží i český útočník Ondřej Palát, jenž skóroval také v prvním finále, jenže jeho celku to na vítězství nestačilo.1. Nikita Kučerov, 18 zápasů, 24 bodů (7+17)2. Ondřej Palát, 18 zápasů, 17 bodů (9+8)3. Steven Stamkos, 18 zápasů, 15 bodů (9+6)4. Victor Hedman, 18 zápasů, 15 bodů (2+13)5. Ross Colton, 18 zápasů, 8 bodů (5+3)