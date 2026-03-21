Avalanche sú prví, ktorí dosiahli na métu 100 bodov. Nečas: Poďme v tom pokračovať

Hokejisti Colorada sa stali prvým tímom v prebiehajúcej sezóne NHL, ktorý si zabezpečil postup do play off. V noci na sobotu triumfovali na ľade Chicaga po presvedčivom výkone 4:1 a ukončili sériu troch prehier.
„Teraz nás čakajú zápasy o umiestnenie pred play off. V nej sa chceme cítiť dobre, preto musíme víťaziť aj v závere základnej časti,“ uviedol obranca Colorada Cale Makar.
Avalanche sú zároveň prví, ktorí dosiahli na métu 100 bodov. Na prvom mieste Centrálnej divízie majú štvorbodový náskok pred Dallasom. Od úvodu sezóny sú v popredí celej NHL a majú reálnu šancu na zisk Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti.
Od svojho vstupu do NHL v roku 1995 (po presťahovaní z Quebecu) ju získali trikrát (1997, 2001, 2021). Na métu 100 bodov dosiahli v piatej sezóne po sebe. „V každej sezóne sú vzostupy aj výkyvy, ale v tomto bode sezóny sme na dobrej pozícii. Sme spokojní s tým, ako hráme. Účasť v play off je prvý krok k tomu, kam chceme ísť.
Stále však máme pred sebou ešte veľkú časť sezóny,“ uviedol tréner Colorada Jared Bednar podľa nhl.com. Jeho zverenci získali ako prví sto bodov aj v sezóne 2021/2022, ktorú napokon zakončili ziskom Stanleyho pohára.
V zápase na ľade Chicaga prestrieľali domácich 49:20. Colorado potiahli tradiční ofenzívni lídri Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Český útočník mal bilanciu 1+2, v prebiehajúcej sezóne nazbieral 84 bodov (32+52) a už 14 zápasov pred koncom základnej časti si prekonal osobný rekord z minulého ročníka (83 bodov).
„Áno, je to dobrý pocit. Poďme v tom pokračovať. Myslím si, že ak budeme hrať takto, veľa zápasov neprehráme. Obaja brankári (Mackenzie Blackwood a Scott Wedgewood - pozn.) odohrali uplynulé dva zápasy veľmi dobre. Len tak ďalej,“ poznamenal Nečas.
MacKinnon získal tri body za asistencie a so 114 bodmi je na druhom mieste kanadského bodovania ligy spoločne s Nikitom Kučerovom a o bod za lídrom Connorom McDavidom. Pre MacKinnona to bol 18. trojbodový zápas v sezóne.
