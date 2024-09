Caufield si zmenil číslo. Robí to na počesť Johnnyho Gaudreaua

"Pri minulotýždňovej tragédii sme všetci stratili úžasného človeka na ľade aj mimo neho. Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine Gaudreauovcov, najmä Johnnyho manželke a dvom deťom, ktoré som mal to potešenie spoznať. Nič nedokáže zaplniť prázdnotu v srdciach ich rodín a blízkych, ale dúfam, že vám poskytne útechu aspoň to, ako títo dvaja pozitívne ovplyvnili životy mnohých ľudí. Budú nám skutočne chýbať.

Hrať so svojím hrdinom je niečo, o čom väčšina ľudí len sníva. Mal som to šťastie, že som bol Johnnyho spoluhráčom v uplynulom lete a netrvalo dlho, aby som si uvedomil, aký skvelý človek to bol. Bol to ten najpriateľskejší, najúprimnejší a najvtipnejší chlapík, akého som kedy stretol. Bol to človek, ku ktorému všetci vzhliadali a ja som využil každú príležitosť, aby som mohol byť v jeho blízkosti. Nielenže bol úžasným hokejistom a spoluhráčom, ale držal sa pri zemi a skutočne mu záležalo na každom človeku, ktorého stretol.

Posledných pár rokov, keď som hral s číslom 22, boli jedny z najlepších rokov môjho života. Bol to naozaj splnený sen a tieto spomienky a toto číslo mi budú navždy blízke. V istom období mojej kariéry som nosil číslo 13 kvôli Johnnymu a teraz ho budem nosiť znova na jeho počesť. Pripravil cestu pre menších hráčov a dokázal, že máme v hokeji budúcnosť na najvyššej úrovni. Navždy mu budem vďačný za to, že inšpiroval mňa aj ostatných."