Opustí kapitán potápajúcu sa loď? Giroux bez trejdu Stanley Cup nezíska

"Sme na polceste, do uzávierky výmeny zostávajú dva mesiace, takže budeme naďalej diskutovať a napokon padne definitíva. Ale bude to Claudovo rozhodnutie."

"Claude má v zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti a v konečnom dôsledku to bude jeho rozhodnutie," povedal manažér.

O 34-ročnom útočníkovi otvorene rozprávajú aj insideri. Pierre LeBrun z TSN a The Athletic je presvedčený, že medzi Flyers a ostatnými klubmi zatiaľ neprebiehajú vážne debaty o výmene.

Napriek tomu, že Giroux vyhlasuje, ako je rád za možnosť hrať za klub tak dlho, sa jeho výmena v podstate očakáva. Šanca na postup Flyers do play off je mizerná.

Trh sa pritom dal do pohybu, o čom svedčí trejd Tylera Toffoliho do Calgary. Na ceste z Montrealu by mohol byť aj Ben Chiarot či Jeff Petry.

Slová generálneho manažéra Fletchera svedčia o tom, že zrejme Girouxovi a jeho agentovi rozviazal ruky a sami môžu hľadať záujemcov o služby kanadského forvarda. Pre Fletchera ide o najvýhodnejšiu možnosť, keďže vďaka klauzule musí Giroux odsúhlasiť každú výmenu.

Medzi adeptami sa spomínajú najmä tímy so šancou na Stanley Cup, ktorým dá prednosť aj sám Giroux.